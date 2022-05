Auf der Suche nach den schönsten Narzissen im Ausseerland

"Hier sind die Narzissen so richtig schön", sind sich Julia Köberl und ihre eifrigen Helferinnen einig, als sie das weiße Blütenmeer der Sternnarzissen auf der Wiese bei der Blaa-Alm entdecken. Kübel werden in den Schatten der Bäume gestellt. "Darin bewahren wir dann die gepflückten Narzissensträuße auf, damit sie nicht kaputtgehen", sagt die Grundlseerin. Handschuhe werden übergestreift, damit der Saft der Narzissen nicht auf den Händen kleben bleibt. Dann begeben sich die sieben jungen Frauen in die Wiese und beginnen, die Sternnarzissen zu kleinen Sträußen zusammenzubinden. Mit ein bisschen Musik nebenbei geht die Arbeit leichter von der Hand.

Noch gehört der Gruppe die Wiese bei der Blaa-Alm alleine. "Wir wollten auf die Zloam, aber da war heute so viel los. Es wurde in den vergangenen Tagen alles abgegrast, da sind kaum schöne Narzissen übrig", sagt Köberl.

Für die Figur, die sie beim Narzissenkorso morgen am Festsonntag in Altaussee präsentieren wollen, benötigen sie etwa 80 Kübel voll mit frisch gepflückten Narzissen. "Wir werden eine Lederhose stecken. Derzeit haben wir ungefähr 60 volle Kübel. Und ein paar braucht man immer als Reserve. Gestern haben wir stundenlang gepflückt, heute auch nochmal und morgen beginnen wir am frühen Nachmittag mit dem Stecken", sagt Köberl.

Tradition im Ausseerland

Für die Gastgeberin des Narzissendorfs Zloam in Grundlsee und ihre Helfer ist es in diesem Jahr das erste Narzissenfest, bei dem sie eine eigene Figur gestalten. Früher haben sie bei Verwandten oder Bekannten mitgeholfen. "Das hat bei uns Tradition, da hilft man zusammen", sagen die Ausseerinnen Sabine und Magdalena, die an diesem Tag fleißig mitpflücken.

Immer wieder bleiben Wanderer neben der Wiese stehen. "Wollt ihr auch pflücken?", lautet dann die Frage. Und tatsächlich: Auch die Passanten knien sich in die Wiese. Worauf beim Pflücken geachtet werden muss? – "Das Wichtigste ist, dass die Narzissenblüten keine braunen Stellen haben. Das geht sonst schnell auf die anderen Narzissen im Strauß über und dann können wir sie nicht mehr verwenden", sagt Köberl.

Über Nacht werden die Blumen kühl gelagert, bevor dann jeweils drei in das Eisengestell der Figur gesteckt werden. "Das wird nochmal viel Arbeit, ich schätze, wir werden bis etwa Mitternacht brauchen", sagt die Grundlseerin.

Nach und nach füllen sich die Kübel mit den weißen Sträußen. Aber auch die Wiese bei der Blaa-Alm füllt sich mit weiteren Narzissenpflückern. Ob es zu Rivalitäten kommt? – "Eigentlich nicht. Es gibt genug Narzissen für alle Figuren. Aber wir haben heute definitiv den besten Platz", sagt Köberl.