Alle Covid-19-Impfungen problemlos vertragen

Im Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning (Bez. Steyr-Land) wurden am 27. Dezember die ersten Oberösterreicher gegen Covid-19 geimpft (die OÖN haben berichtet). Die 90-jährige Maria Schirl war die Allererste. Seit 2019 ist sie im Pflegeheim Sierning. Die Impfprozedur hat sie problemlos überstanden.

Nicht nur sie: Bis gestern sind bei keinem der in Sierning gegen Covid-19 Geimpften Komplikationen aufgetreten, sagte Berthold Hochleitner, Leiter des Sierninger Alten- und Pflegeheimes: "Niemand hat sich im Zusammenhang mit der Immunisierung unwohl gefühlt." 55 Personen haben sich am Sonntag, Dienstag und Mittwoch freiwillig impfen lassen. Weitere 40 kommen am 4. Jänner dazu – neben den Heimbewohnern auch die Mitarbeiter und zwei Physiotherapeuten.

"Derzeit haben wir in Sierning 60 Bewohner und ebenso viele Mitarbeiter", sagte Hochleitner. Von diesen 120 würden sich "mindestens 80 auf jeden Fall impfen lassen". Durchgeführt werden die Impfungen von örtlichen Hausärzten. Innerhalb von 21 bis 28 Tagen erfolgt dann die zweite Teilimpfung - in Sierning bereits in der erste Kalenderwoche. Laut Martin König, der für die Projektgruppe Covid-Impfungen des Landes die Immunisierungen in den Heimen koordiniert, liegt die Impfbereitschaft bei den Bewohnern des Heimes in Sierning bei 90 Prozent, "bei den Mitarbeitern bei 50 Prozent."

Bisher 950 Dosen verabreicht

Auch Rückmeldungen aus den Alten- und Pflegeheimen der anderen Bundesländer stärken das Vertrauen in die Covid-19-Impfung: "950 Dosen wurden bisher verabreicht, und alle wurden problemlos vertragen", sagt König.

"In der ersten Jännerwoche erwarten wir die nächste Lieferung an Covid-19-Impfstoffen", sagte Markus Gnad von der Pressestelle des Landes OÖ. Diese werden ab 5. Jänner an vier weiteren Alten- und Pflegeheimen verimpft. Laut Martin König handelt es sich um die Heime in Bad Kreuzen, Maria Schmolln, Wolfern und das Seniorenzentrum Linz-Pichling. Ab 12. Jänner beginnt dann die flächendeckende Impfung von 20.000 Personen in allen Alten- und Pflegeheimen Österreichs.

Jedes Heim muss seinen Bedarf feststellen und entsprechend der Nachfrage den Impfstoff über das Onlineportal bei der Bundesbeschaffungsgesellschaft anfordern.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at