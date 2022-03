Alkolenker schlief ein - Pkw prallte gegen Baum und überschlug sich

Ein 42-jähriger ungarischer Staatsbürger aus Deutschland fuhr Sonntagabend kurz vor 22 Uhr mit seinem Pkw auf der B148 Richtung Deutschland. Laut eigenen Angaben dürfte der betrunkene Lenker während der Fahrt kurz eingenickt sein. In einer langgezogenen Rechtskurve in St. Peter am Hart fuhr der Wagen geradeaus weiter. Das Auto kam links von der Straße ab und schlitterte eine Böschung entlang. Es krachte gegen einen Baum und überschlug sich mehrere Male, wie ein Zeuge berichtete. Nach mehr als 100 Metern kam der Pkw zum Stehen.

Zufällig am Unfallort vorbeifahrende Polizisten aus Braunau leisteten sogleich Erste Hilfe. Einer der Beamten, ein ausgebildeter Rettungssanitäter, übernahm mit einer Helferin die Erstversorgung des zunächst bewusstlosen 42-Jährigen. Der Ungar wurde danach in das Krankenhaus Braunau gebracht. Ein Alkotest ergab 1,64 Promille.