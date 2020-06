Aktuell 19 akut Corona-Erkrankte in Oberösterreich

Weiterhin sind drei Personen - ein Bewohner und zwei Mitarbeiter - in drei Alten- und Pflegeheimen von der Infektion mit dem Virus betroffen. Neue Todesfälle gab es am Freitag in Oberösterreich keine. Die Zahl der Toten beträgt somit weiterhin 61.

In den Intensivstationen befand sich nach wie vor kein Corona-Patient mehr, zwei Kranke werden noch in Normalstationen behandelt. In Quarantäne waren Freitagnachmittag 98 Personen nach 112 am Vortag.