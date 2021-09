Ab Samstag: Ausreisekontrollen im Bezirk Braunau

0,8 Prozent fehlen dem Bezirk Braunau derzeit bei der Impfquote, um die aufwendigen Ausreisekontrollen zu verhindern. Nur 49,2 Prozent der Bevölkerung im Bezirk sind geimpft. Ab einer Impfquote von 50 Prozent steigt die Inzidenz-Schranke auf 400. Halten diese Parameter eine Woche lang, sind, wie berichtet, Ausreisekontrollen in den betroffenen Bezirken geplant.

Nun dürfte es im Bezirk Braunau, wo die Inzidenz derzeit bei 335,2 liegt, so weit sein. Nach OÖN-Informationen greift ab Samstag der Hochrisiko-Erlass des Bundes. In enger Abstimmung mit der Bezirksverwaltungsbehörde vor Ort, der Landespolizeidirektion und des Bundesheeres wird ab Samstag die Ausreisetestpflicht umgesetzt, um das Infektionsgeschehen in der Region möglichst rasch und effektiv einzudämmen, bestätigte das Land Oberösterreich am frühen Mittwochabend.

Start ab Mitternacht

Konkret gilt die Maßnahme ab Samstag, 18. September 2021, 00:00 Uhr. Die Regelung bleibt so lange aufrecht, bis die 7-Tages-Inzidenz wieder unter 200 sinkt. Ein einmaliges Unterschreiten ist dafür ausreichend. Sollte die Impfquote im Bezirk auf 50 Prozent der Gesamtbevölkerung steigen, kann die Ausreise-Testpflicht schon bei Unterschreiten eines Grenzwertes von 300 beendet werden.

Die Ausreise-Testpflicht gilt für alle Personen, die den Bezirk verlassen wollen – unabhängig von ihrem Wohnsitz und unabhängig davon, wie lange sie sich dort aufgehalten haben. Als Nachweis gilt ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf oder ein negativer Antigen-Test, nicht älter als 24 Stunden ist. Falls erforderlich, werden seitens des Landes zusätzliche Testkapazitäten eingerichtet, hieß es am Mittwoch vom Krisenstab.

Ausnahmen für Vollimmunisierte

Von der Testverpflichtung ausgenommen sind alle, die bereits vollimmunisiert sind, sowie genesene Personen mit zumindest einer Covid-Teilimpfung. Auch für Einsatzkräfte im Einsatzfall gilt die Testpflicht nicht.

Von den Regelungen ausgenommen sind außerdem:

für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr

zur Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen

zur Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen (Wahlen) oder gerichtlichen Wegen sowie Fahrten im Rahmen des Strafvollzugs

Für Kinder, Schülerinnen und Schüler die Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen zum Zweck der Teilnahme am Unterricht besuchen

Für Personen, die Kinder zu und von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schülerinnen und Schüler zu und von Schulen transportieren, ausschließlich zum Zweck dieses Transports

Impfangebote werden aufgestockt

Um die Impfquote zu erhöhen, werden kurzfristig zusätzliche Kapazitäten mit mobilen Impfteams geschaffen. Diese starten bereits am Wochenende. Der Impfbus des Landes OÖ ist zudem kommende Woche im Bezirk unterwegs. Die aktuellen Impfangebote finden sich unter www.ooe-impft.at

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen