Zwei Nachbar-Bürgermeister und eine Bausünde

Wie der Ortschef von Ottenschlag in der Nachbargemeinde Reichenau ohne Bewilligung ein Haus abriss, gegen seinen Reichenauer Amtskollegen nun wegen Amtsmissbrauchs ermittelt wird – und Anrainer zum Handkuss kamen

Von dem Haus, das an einem Eck ans Nachbargebäude grenzt, sind nur noch die Grundmauern übrig. Bild: privat

Im Ortskern von Reichenau im Mühlkreis (Urfahr-Umgebung) klafft nahe der Kirche seit Monaten eine Bauruine. Der Eigentümer hat das Haus ohne die nötige Abbruchbewilligung abgerissen. Den Reichenauer Bürgermeister Hermann Reingruber (VP) hat das in Schwierigkeiten gebracht. Pikant ist, dass der Besitzer des abgerissenen Hauses ausgerechnet der Bürgermeister des Nachbarortes Ottenschlag, Franz Beirl (VP), ist.

Reingruber hat nun nach einer Anzeige der Gemeindeaufsicht des Landes Oberösterreich die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch am Hals. Er hätte den unbewilligten Abriss des Hauses untersagen müssen. Dies geschah aber monatelang nicht, wie die Volksanwaltschaft heftig kritisierte. Demnach begann der Abriss im November 2016, im Frühjahr 2017 wurde das Dach abgetragen, dann die Innenwände weggerissen.

Erst im Dezember 2017 verfügte Reingruber einen Baustopp: just an jenem Tag, an dem betroffene Nachbarn eine Aufsichtsbeschwerde beim Land einreichten. Es handelt sich dabei um Familie Aumayr-Hackl. Ihr Haus ist mit dem abgerissenen Gebäude über eine Eckmauer verbunden. Durch den unbewilligten Abriss sei ein Loch in ihrer Wand entstanden, was zu einem Wasserschaden geführt habe, klagen die Nachbarn. "Das Schlafzimmer mussten wir aufgeben wegen der Feuchte. Es hat zu schimmeln begonnen." Sie haben gegen Beirl Zivilklage eingereicht, der Prozess ist am Laufen.

In Verwaltungsgemeinschaft

Laut der Bauordnung muss vor dem Abriss eines Hauses, das mit einem anderen verbunden ist, eine Bauverhandlung durchgeführt werden. Dabei hätte der Ottenschlager Bürgermeister die Bewilligung ohne großen Umweg einholen können: Reichenau, Ottenschlag und Haibach bilden eine Verwaltungsgemeinschaft, teilen sich ein Gemeindeamt und sogar die Mitarbeiter. Reingruber hat unterdessen den Abriss nachträglich bewilligt – im Mai 2018. Wegen Einsprüchen ist dieser nicht rechtskräftig. Den Ermittlungen in Sachen Amtsmissbrauch sieht Reingruber "gelassen" entgegen. Es handle sich in der Causa um einen "Nachbarschaftsstreit", in dem er immer wieder "vermittelt" habe.

Doch auch das Verhältnis zwischen den Bürgermeistern Reingruber und Beirl ist getrübt, seit gegen Reingruber ermittelt wird. "Ich bin sauer auf ihn, es geht um einen verantwortungsvollen Umgang. Ich dachte, dass er die Bauordnung genau kennt", sagt Reingruber. Fühlt er sich gefoult? "Im Fußball wär’s die Rote Karte." Beirl gibt Contra: "Reingruber hat immer Bescheid gewusst", sagt er. Er habe anfangs nur das Dach abgetragen, "weil es den nächsten Winter nicht mehr ausgehalten hätte". Dass er dafür schon eine Genehmigung gebraucht hätte, "haben wir nicht registriert". Dabei habe sich herausgestellt, dass "die Bausubstanz nicht mehr zu retten war". Er habe das Haus daher "wegen Gefahr im Verzug" bis auf die Grundmauern "beseitigt".

Dass das Haus von Aumayr-Hackl einen Wasserschaden erlitten habe, stellt Beirl in Abrede. Und dass die Abrissarbeiten an dem Riss in der Mauer schuld seien, stehe laut Gutachten "nicht zu 100 Prozent" fest.

