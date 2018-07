Sozialbetrug flog bei Polizeikontrolle auf

VÖCKLABRUCK. Weil er als Beifahrer in Vöcklabruck in eine Polizeikontrolle geriet, flog ein 32-Jähriger als mutmaßlicher Sozialbetrüger auf.

Bild: vowe

Der türkische Staatsbürger hatte den Beamten zunächst einen gefälschten bulgarischen Personalausweis gezeigt. Im Zuge der Erhebungen stellten die Polizisten fest, dass sich der Mann seit etwa eineinhalb Jahren illegal in Österreich aufhält. Zwischen Dezember 2017 und Juni 2018 soll er mehrmals Sozialleistungen in Form von Arztbesuchen in Anspruch genommen haben. Er wird wegen des Verdachts auf Fälschung besonders geschützter Urkunden und auf Sozialbetrug angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema