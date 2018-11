Selbsternannte "Bürgerwehr" hätte Hitlerhaus gerne als Vereinslokal

BRAUNAU. Nach der Aufregung um die geplanten Patrouillen der "Vikings Security Austria" in Linz hat nun die Ortsgruppe Braunau mit einem geschmacklosen Scherz auf Facebook aufhorchen lassen.

"Wenn alles gut geht haben wir bald ein Vereinslokal", steht auf der Facebook-Seite der "Vikings Security Austria Division Braunau" über dem Bild vom Hitlerhaus in Braunau, daneben ein Zwinker-Smiley und ein nach oben zeigender Daumen.

Die Polizei hält den Facebook-Eintrag zwar für "äußerst geschmacklos", wie Sprecher David Furtner sagt, aber man gehe derzeit noch nicht von einem strafrechtlich relevanten Verhalten aus. Der Verfassungsschutz werde die Sache allerdings weiter beobachten, betonte er. Man ordne die Gruppe dem "rechtsradikalen Spektrum zu".

Erst am Donnerstag war in Ried der Prozess um die Entschädigung der enteigneten Eigentümerin des Geburtshauses von Adolf Hitler ohne Urteil zu Ende gegangen, die OÖN berichteten.

"Keine Verbindung zu den Identitären"

Die Mitglieder der selbsternannten Bürgerwehr hatten sich zuletzt als unpolitisch bezeichnet. Anknüpfungspunkte mit dem rechten Milieu stellten die Verantwortlichen in Abrede. "In unseren Reihen befinden sich Freiwillige aller möglichen Nationalitäten und Teints. Allen gemeinsam ist der Wunsch zur Sicherheit auf unseren Straßen beizutragen", hieß es in einem Medienstatement.

Auch eine Verbindung mit den Identitären wurde verneint: "Wenn jemand unserer Aktivisten Verbindungen zur Identitären Bewegung hat, dann ausschließlich privat, ohne unsere Zustimmung oder Ablehnung".

In Linz, wo die Aktivitäten der "Vikings" quer durch die Stadtpolitik auf breite Ablehnung stießen, war die Bürgerwehr am ersten Novemberwochenende auf "Patrouille", wie Bilder aus sozialen Netzwerken zeigen. Es kam aber offenbar zu keinen polizeilich relevanten Vorfällen. Eine Überwachung allfälliger Tätigkeiten der "Bürgerwehr" durch eine Sonderstreife der Polizei habe jedenfalls keine Auffälligkeiten ergeben, hieß es in einem Bericht der Sicherheitsbehörden – Details dazu hier. Die Fotos hält die Polizei für fingiert.

Wie Motorrad-Club organisiert

Die "Vikings Security Austria" versucht sich offensichtlich nach der Art und Weise von unpolitischen Motorradclubs zu organisieren. Das beginnt bei der Kleidung und geht mit der Organisationsweise von der Führungsebene abwärts weiter, wie Einträge der Gruppe auf Facebook zeigen. Online tritt sie martialisch auf. Das Facebook-Profilbild der vier bisher auf Facebook in Erscheinung getretenen Ableger in Wien, Linz, Graz und Salzburg ist ein abstrakter Adler. Die Flügel deuten farblich die alte deutsche Reichsflagge (schwarz-weiß-rot) an. In sozialen Medien wirbt man um Mitglieder, das Vorhaben wird als "Guter Zweck" beworben.

Laut Medienberichten rekrutiere sich das Personal aus dem Umfeld der rechtsextremen Identitären Bewegung. Auch in Bayern gibt es seit März Aktivitäten der Gruppierung. Der bayerische Verfassungsschutz stuft die "Vikings" ebenfalls als rechtsextremistisch orientierte Gruppierung ein.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema