Selbsternannte Bürgerwehr fiel der Polizei in Linz nicht auf

LINZ. Nach einem Bericht der Sicherheitsbehörden ist die selbsternannte Bürgerwehr mit dem Namen "Vikings Security Austria" nicht, wie in sozialen Medien angekündigt, am vergangenen Wochenende durch Linz patrouilliert. Fotos auf Facebook zeigen Gegenteiliges.

"Die Patrouillen haben in dieser Form offenbar nicht stattgefunden", informierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gestern die Mitglieder der oberösterreichischen Landesregierung. Eine Überwachung allfälliger Tätigkeiten der "Bürgerwehr" durch eine Sonderstreife der Polizei habe jedenfalls keine Auffälligkeiten ergeben, hieß es in dem von Stelzer zitierten Bericht der Sicherheitsbehörden.

Man werde die Entwicklungen weiterhin genau beobachten, da bei "derartigen Gruppierungen immer Vorsicht geboten" ist, so Stelzer. Die Plattform mit dem Namen "Vikings Security Austria" wurde Mitte August dieses Jahr in sozialen Medien gegründet. Mittlerweile gebe es auch "Unterorganisationen" in Oberösterreich.

Die Bürgerwehr selbst zeigte auf Facebook Bilder, auf denen mehrere Männer in Vikings-Jacken vor der PlusCity in Pasching zu sehen sind:

Auf eine Anfrage der OÖNachrichten, wie die erste Patrouille verlaufen sei, antworteten die Verantwortlichen bis dato nicht. Auf der Facebook-Seite "Spotted Bürgerwehr", die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Aktivitäten der "Vikings Security Austria" zu dokumentieren, wurde ein Foto gepostet, das eine Gruppe von Männern in der Nähe des Linzer Stadions zeigt, einer der Männer trägt eine Jacke mit dem Logo der Wikinger.

Kritik von der SPÖ

Die SPÖ übte daraufhin am Dienstag Kritik an der Polizei und am Landeshauptmann. SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer bezeichnete Stelzers Aussagen als "Beschwichtigungsmanöver". "Ich habe bereits vergangene Woche gefordert, rasch den Landessicherheitsrat einzuberufen, damit sich über Linz nicht ein braunes Gewitter zusammen braut und sich Rechtsextremisten weiter formieren. Gestern hat der Landeshauptmann auf meine Forderung reagiert und zugesagt, den Landessicherheitsrat einzuberufen", sagte Gerstorfer.

"Ich halte es für unerträglich, wenn Privatrambos aus einem rechtsextremen Umfeld Oberösterreich unsicher machen und Bilder dazu in den sozialen Netzwerken posten", sagt SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz. Sie stellt überdies die Frage: "Hatte die Sonderstreife der Polizei keine Ahnung, wo sich die Vikings bewegen?"

Schatz fordert die Polizei zu einer Stellungnahme auf, "denn es darf nicht sein, dass Rechtsextreme in Oberösterreich marschieren und die Polizei weiß nichts davon".

Video: In der Linzer Stadtpolitik stoßen die Aktivitäten der selbsternannten Bürgerwehr auf breite Ablehnung. Im OÖN-Gespräch hat Bürgermeister Klaus Luger vor einer Woche klar Stellung bezogen.

