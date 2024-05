Bub (7) geriet in Pucking mit Arm unter Traktorreifen

Der Bub erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen, so die Polizei. Bei dem Fest, das der örtliche Fischereiverein am Puckingersee veranstaltete, wurden unter anderem Rundfahrten mit einem Traktor samt Anhänger angeboten. Als der 59-jährige Fahrer eine neuerliche Tour startete, liefen mehrere Kinder mit dem Fahrzeug mit. Plötzlich stürzte der Siebenjährige und kam mit dem linken Unterarm unter den Hinterreifen des Traktors.

Der Lenker leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte ein Überrollen des Armes aber nicht mehr verhindern. Ein zufällig anwesender Notarztsanitäter leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Puckings Bürgermeister Thomas Walter Altof (FPÖ) bedauerte den Vorfall in einem kurzen Statement via Facebook und richtete dem kleinen Patienten Genesungswünsche aus. "Leider verletzte sich ein kleiner Junge beim Fest, ich wünsche an dieser Stelle eine rasche und vollständige Genesung", so der Ortschef.

