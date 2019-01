Mit Böller Straßenbahn-Haltestelle zerstört

LINZ. Ein Unbekannter hat am Silvesterabend in Linz bei der Haltestelle Ennsfeld einen Böller gezündet. In der Füchselstraße wurde ein Müllplatz in Brand gesteckt.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen bekannt gab, hatte der Täter zwischen 19:45 Uhr und 20:15 Uhr einen unbekannten pyrotechnischen Gegenstand in die Haltestelle geworfen. Durch die Detonation zersprang die gesamte Verglasung. Auch die Sitzbank aus Holz wurde beschädigt. Ein Straßenbahn-Lenker wurde darauf aufmerksam und erstattete Anzeige. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Müllcontainer angezündet

Im Franckviertel hat ein Unbekannter am Montagabend eine Feuersbrunst ausgelöst: Der Täter steckte Montagabend gegen 19:30 Uhr einen Müllplatz in Brand. Zwei Müllcontainer brannten komplett nieder. Auch der umliegende Holzzaun fing Feuer. Dabei schlugen die Flammen bis in den zweiten Stock des angrenzenden Hauses. Augenzeugen versuchten mittels Wasser aus einem Gartenschlauch und einem Feuerlöscher den Brand zu löschen, was ihnen nicht gelang. Erst die Feuerwehr konnte die Flammen eindämmen. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

