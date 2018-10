Goldener Herbst: So schön ist Oberösterreich

LINZ. Ausflugsziele erwarten an diesem Wochenende dank des herrlichen Wetters einen Rekord-Ansturm.

Das wird ein Wochenende, an dem wir die Schönheit Oberösterreichs genießen dürfen: Hinaus in die Natur, Ausspannen am Lieblingsplatzerl, die Sonne am wolkenlosen Himmel. Und beim Wandern und Radfahren noch einmal Erinnerungen an einen Sommer wachrufen, der uns endlos vorkam.

Eine Radltour kann man sich am Wochenende übrigens leichter machen – mit Windunterstützung. Im Zentralraum weht er aus östlicher Richtung. "Radeln mit Rückenwind muss man dort Richtung Westen", sagt ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl. In den südlichen Landesteilen weht hingegen Südföhn, der ideale "Antaucher", wenn die Tour nordwärts geht.

Denn der Wind kommt in Fahrt, wenn sich am Wochenende zwei "Hochs" aus Osteuropa und Spanien bei uns zusammentun und stabiles Schönwetter bringen. Bis zu 50 km/h kann er erreichen. Das sollte die Freude an Sonne pur und spätsommerlichen Temperaturen bis 25 Grad aber nicht schmälern.

Dank des herrlichen Wetters erwarten Oberösterreichs Ausflugsziele einen Rekord-Ansturm. Zum Beispiel der Tierpark Altenfelden (Bez. Rohrbach). Dort sind "Baby-Wochen" angesagt: Bei Zebras, Ziegen und Zwergottern hat sich putziger Nachwuchs eingestellt. Und die Hirschbrunft ist in vollem Gang. Ihre Orgeltöne begleiten die Gäste auf dem vierstündigen Wanderweg zum Rabenstein. Von dort hat man einen ungetrübten Blick hinunter ins Mühltal.

Die Bade-Saison ist vorbei: Zeit zum Sonnenbaden! Ein Treff ist der Badeplatz des Landes am Attersee in Weyregg. Da können die Kinder mit Steinen "blattln", während die Eltern beim Picknick die Aussicht zum Traunstein genießen. Vor allem aber lädt das Wochenende zum Wandern ein: auf den Prinzensteig im Kürnberger Wald, den Rundweg an der Schlögener Schlinge, im Natur-Erlebnispark Natternbach, auf die Katrinalm Bad Ischl, den Wildnistrail Buchensteig in Reichraming. Ziele gibt es genug, ehe der Goldene Herbst Ende nächster Woche Auszeit nimmt.

