LINZ. Ein Strafgefangener aus dem Burgenland, der nach einem Freigang nicht in die Justizanstalt Eisenstadt zurückgekehrt war, ist am Freitag in Linz gefasst worden.

Der 36-jährige Burgenländer wurde um 9.05 Uhr von Kräften der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Linzer Lindenstraße verhaftet. Die Landeskriminalämter Oberösterreich und Tirol hatten zuvor die Ermittlungen geführt. Er wurde in die Justizanstalt Linz gebracht und soll in den kommenden Tagen zurück ins Burgenland verlegt werden.

