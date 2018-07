Auffahrunfall im Innviertel mit einem Verletzten

RIED. Auf der B 141 in St. Marienkirchen am Hausruck ist es am Mittwochabend zu einen Auffahrunfall gekommen.

Eine 23-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war gegen 21.15 Uhr auf der B 141 in Richtung Haag am Hausruck unterwegs. In St. Marienkirchen am Hausruck wollte sie links in die Ortschaft Untereselbach abbiegen.

Der nachkommende Fahrer dürfte aber das Blinklicht zu spät erkannt haben. Er bremste und fuhr rechts vorbei, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Der Fahrer des dritten Fahrzeugs machte eine Vollbremsung und konnte gerade noch stehenbleiben, doch das vierte Fahrzeug prallte auf das Heck des dritten Autos, gelenkt von einem 62-jährigen Innviertler. Dieser Mann wurde verletzt und mit der Rettung ins Spital nach Ried eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

