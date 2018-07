22-jähriger Alkolenker überschlug sich mit Auto

WELS. Bei einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Fahrzeug in Wels-Lichtenegg wurde in der Nacht auf Sonntag ein Autolenker leicht verletzt.

Autounfall in Wels. Bild: Matthias Lauber

Zu einem Verkehrsunfall kam es am heutigen Sonntag gegen 4:15 Uhr in Wels. Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Wels Land war mit seinem Auto auf der Maria-Theresia-Straße Richtung Osten unterwegs. Aus unbekannten Gründen fuhr er mit seinem Auto zu weit nach rechts und kollidierte mit einem parkenden Auto.

Der Pkw des 22-Jährigen blieb nach der Kollision schwer beschädigt am Dach liegen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und die Rettung brachte ihn ins Klinikum Wels. Der durchgeführte Alkovortest verlief mit dem Wert von 1,7 Promille positiv. Die Feuerwehr Wels führte die Aufräumarbeiten durch.

Betrunken gegen Friedhofsmauer gekracht



Auch bei einem Unfall in Braunau war Alkohol im Spiel: Ein 35-Jähriger war am heutigen Sonntag um 4 Uhr morgens im alkoholisierten Zustand mit seinem Auto auf der B 142 in der Gemeinde Moosbach Richtung Weng im Innkreis unterwegs. Am Beifahrersitz saß ein 28-Jähriger und im Fondbereich ein 29-Jähriger, beide aus dem Bezirk Braunau am Inn.

Im Ortsgebiet von Moosbach kam er aus unbekannten Gründen mit seinem Auto ins Schleudern und prallte mit seinem Pkw gegen die Friedhofsmauer. Die drei Männer wurden verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach Braunau am Inn gebracht. Bei allen wurden Alkovortests bzw. Alkomatests durchgeführt, die positiv verliefen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

1 Kommentar jamei (22233) 15.07.2018 09:28 Uhr Aus dem Artikel:



Der durchgeführte Alkovortest verlief mit dem Wert von 1,7 Promille positiv.



....aber für die OÖN sind es unbekannte Gründe



Aus unbekannten Gründen fuhr er mit seinem Auto zu weit nach rechts und kollidierte mit einem parkenden Auto. Antwort schreiben

