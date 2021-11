20-Jähriger verletzte drei Polizisten

Die Polizei hielt am gestrigen Montag bei einer Raststation in Ansfelden einen 40-jährigen syrischen Lenker an. Dabei stellte sich heraus, dass sein polnischer Führerschein gefälscht war. Aufgrund der Urkundenfälschung wurde er zur Dienststelle zur Einvernahme gebracht. Nach Ausfolgung der Sicherstellungsbestätigung und Verlassen des Gebäudes, traf der Vater seinen 20-jährigen Sohn in der Schleuse, da dieser auf ihn wartete. Dieser verlangte den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel seines Vaters zurück. Nachdem er keinen Führerschein besitzt, wurde ihm dies verneint.

Die beiden Männer verließen trotz Aufforderung nicht die Dienststelle und versuchten zurück zu gelangen. Nachdem der 20-Jährige den Türgriff nicht loslassen wollte, trat er schreiend gegen das Knie eines Polizisten, weshalb er festgenommen wurde und sich dabei so heftig wehrte, sodass zwei weitere Polizisten verletzt wurden.

Zwischenzeitlich kam der Vater ohne Zutun anderer Anwesender in der Schleuse am Boden zum Liegen. Die zu Hilfe kommenden Kollegen versorgten den 40-Jährigen, brachten ihn die stabile Seitenlage und alarmierten den Notarzt. Nach Eintreffen der Rettungskräfte kam er wieder zu sich, verweigerte allerdings jegliche Hilfe. Der Sohn wurde zwischenzeitlich einvernommen, verweigerte aber jegliche Aussage. Beide werden der Staatsanwaltschaft angezeigt.