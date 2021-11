16-Jähriger prallte mit Wagen seines Vaters gegen Baum

Ein 16-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Linz nahm am Mittwochabend den Autoschlüssel seines schlafenden Vaters und traf sich anschließend mit Freunden. Mit zwei Freunden aus Linz, 16 und 22 Jahre alt, beide nordmazedonische Staatsbürger, fuhr er nach Traun, wo er sich mit weiteren Freunden treffen wollte. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lehrling gegen 22:35 Uhr im Ortschaftsbereich Sankt Martin, Gemeinde Traun, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Seine beiden Freunde wurden verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht. Der 16-jährige Lenker dürfte unverletzt geblieben sein. Am Pkw entstand Totalschaden, der 16-Jährige wird angezeigt.