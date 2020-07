110 km/h in 30er-Zone: 16-Jähriger flüchtete mit Mofa vor Polizei

Der junge Bursch raste gegen 15.15 Uhr mit 100 km/h durch Wolfsegg (Bezirk Vöcklabruck). Erlaubt sind in diesem Bereich maximal 30 km/h. Eine Zivilstreife, die zufällig hinter dem Mofa fuhr, machte schließlich in der Ortschaft Ottnang mit Blaulicht und Folgetonhorn auf sich aufmerksam. Statt anzuhalten, setzte der Jugendliche aber seine rasante Fahrt fort. Beim Versuch, den Polizisten davonzufahren, ignorierte er in Ortsgebieten sämtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen und Anhaltezeichen.

Erst bei der Volksschule in Atzbach gab sich der Raser geschlagen, nachdem er mit seinem Mofa erneut mit 110 km/h durch eine 30er-Beschränkung gefahren war.

Der 16-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Der Führerschein und die Kennzeichentafeln musste er an Ort und Stelle abgeben, so die Landespolizeidirektion.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.