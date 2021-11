100 Feuerwehrleute kämpften gegen Flammen

Mehrere Stunden lang kämpften 100 Feuerwehrleute Dienstagmittag in der Gemeinde Reichersberg (Bez. Ried im Innkreis) gegen die Flammen. In einem Wohnhaus war ein Brand ausgebrochen, die Hausbewohner bemerkten den Rauch rechtzeitig und brachten sich in Sicherheit. Sie waren es auch, die die Feuerwehr alarmierten.

Neun Freiwillige Feuerwehren rückten in Summe an. "Die sehr große Hitzeentwicklung war unsere größte Herausforderung", sagt Mathias Zarbl, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Reichersberg. "Um genug Löschwasser zu haben, riefen wir gleich Alarmstufe 2 aus." Denn Wasser war rar. Mithilfe der anderen Wehren konnte aber eine Schlauchverbindung zu einem Teich gelegt werden.

In knapp einer halben Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, nach einer Stunde konnte "Brand aus" gegeben werden. Die Feuerwehr Reichersberg kontrollierte die Wohnräume schließlich auf weitere Glutnester. Warum es zu dem Brand gekommen war, ist nach wie vor unklar.