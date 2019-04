1,3 Promille und 140 km/h: Drogenlenker auf der B3 erwischt

OBERÖSTERREICH. Gleich mehrere junge Männer mussten am Osterwochenende ihren Führerschein abgeben, nachdem sie einer Zivilstreife ins Netz gegangen waren.

Alle Männer, die wegen verschiedener Übertretungen aus dem Verkehr gezogen wurden, waren zwischen 18 und 24 Jahre alt, teilte die Landespolizeidirektion am Ostermontag mit. Polizisten der Landesverkehrsabteilung hatten am Osterwochenende eine Aktion mit Schwerpunkt "Drogen im Straßenverkehr" in Oberösterreich durchgeführt.

Besonders verantwortungslos verhielt sich ein 20-jähriger Autofahrer in Mauthausen (Bezirk Perg): Er war nicht nur durch Drogen beeinträchtigt, sondern hatte auch noch 1,3 Promille Alkohol im Blut, als er doppelt so schnell wie erlaubt, nämlich mit 140 Stundenkilometern, über die B3 raste.

Ebenfalls viel zu schnell war ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer in Wels unterwegs: Er fuhr in der 70er-Zone der B1 mit 135 km/h und musste den Führerschein, den er erst seit gut drei Wochen hatte, gleich wieder abgeben.

Ein Drogenlenker wurde auf der B1 in Hörsching aus dem Verkehr gezogen. Seinen Führerschein konnte er allerdings nicht mehr abgeben, denn dieser wurde ihm bereits vor acht Monaten entzogen, so die Polizei. Zudem verloren noch zwei junge Männer in Mauthausen und in Wels, die sich unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt hatten, ihre Lenkberechtigung.

