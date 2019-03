Rätselraten über Strategie von Tiroler MPreis

WELS/INNSBRUCK. Zweiter Standort in Wels könnte die SCW werden.

Der Tiroler Lebensmittel-Händler MPreis startet im Sommer in Oberösterreich. Bild: MP

Die Strategie des Tiroler Lebensmittelhändlers MPreis gibt der Branche derzeit Rätsel auf. Wie gestern berichtet, tritt MPreis in den umkämpften oberösterreichischen Zentralraum ein und geht auf 1400 Quadratmetern in den Welser Traunpark.

Darüber hinausgehende Expansionspläne werden in der Zentrale in Innsbruck dementiert. MPreis ist Marktführer in Tirol und hat in den vergangenen Jahren nach Südtirol, Vorarlberg, Kärnten und Salzburg expandiert. Die nördlichste – und damit Oberösterreich nächstgelegene – Filiale ist in Hallwang bei Salzburg. Die Belieferung und Bewerbung eines einzelnen, 100 Kilometer entfernten Marktes gilt in der Branche als unplausibel.

Entsprechend weiß man in der Branche, dass MPreis auf der Suche nach weiteren Standorten ist – und in die SCW in Wels einziehen dürfte. Auch auf der MPreis-Homepage ist davon die Rede, dass in Oberösterreich „Standorte zur Miete als auch zum Kauf gesucht werden“.

MPreis ist eigentümergeführt und kooperiert mit der Trauner Unimarkt-Zentrale – ebenfalls ein Familienunternehmen. Beide halten sich gegen die Branchenriesen Rewe, Spar, Hofer und Lidl wacker. Unimarkt liefert an MPreis die Bio-Produkte „natürlich für mich“ und die Preiseinstiegs-Marke „Jeden Tag“. Der Weg nach Oberösterreich berge vor diesem Hintergrund langfristig einige Fantasie, kommentiert ein Brancheninsider.

Schon einmal – als Unimarkt-Eigentümer Pfeiffer nach der Zielpunkt-Pleite finanziell unter Druck kam – gab es Gerüchte über einen Einstieg oder eine Übernahme von Unimarkt durch MPreis.

Regional ergänzen sich beide Ketten perfekt. Während MPreis im Westen Österreichs stark ist, hat Unimarkt seine Filialen überwiegend in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark.

Erfolg aus Tirol

MPreis hat 277 Filialen und beschäftigt 6100 Mitarbeiter. Zum Vergleich: Unimarkt hat 125 Standorte und beliefert 481 Nah&Frisch-Kaufleute. Mit architektonisch gelungenen Märkten waren die Tiroler Vorbild für die Konkurrenz. In Tirol wird mit mehr als 250 regionalen Lieferanten kooperiert. MPreis gehört der Familie Mölk.

