Transgourmet übernimmt Hochreiter-Firma

ALKOVEN/TRAUN. Gastro-Profi, Spezialist für italienische Gastronomie, soll eine eigenständige Gesellschaft bleiben

Gaben gestern die Übernahme durch Transgourmet bekannt (v.l.n.r.): Manfred Hayböck (Transgourmet), Johannes Starrermayr (Gastro Profi), Wolfgang Hochreiter, Thomas Panholzer (Transgourmet). Bild: Flohner/Transgourmet

Der Gastronomie-Großhandel Transgourmet mit Zentrale in Traun übernimmt den Lebensmittelgroßhändler Gastro Profi mit Sitz in Alkoven zu 100 Prozent. Gastro Profi gehört zur Hochreiter-Gruppe mit Sitz in Bad Leonfelden und ist Spezialist im Bereich italienische Gastronomie: Das Unternehmen hat 800 Produkte im Sortiment, zuletzt wurde mit 80 Mitarbeitern ein Umsatz von 35 Millionen Euro erwirtschaftet.

Mit der Übernahme gehe man einen weiteren Schritt in der Expansions- und Wachstumsstrategie, so Thomas Panholzer, Geschäftsführer von Transgourmet Österreich. Der bisherige Eigentümer Hochreiter sieht in der Übernahme durch Transgourmet eine Chance für beide Partner, will sich der Erzeuger hochwertiger Lebensmittel künftig noch intensiver um das Kerngeschäft als produzierender Betrieb konzentrieren.

Gastro Profi soll eine eigenständige Gesellschaft bleiben und mit eigenem Außendienst und Fuhrpark seine Kunden selbst bedienen. Die Übernahme muss erst noch von der Bundeswettbewerbsbehörde genehmigt werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

