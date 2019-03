Strengere Regeln für Airbnb

WIEN. Die Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (VP) will entsprechend einer EU-Richtlinie bis 2020 Online-Buchungsplattformen wie Airbnb stärker in die Pflicht nehmen.

Ministerin Elisabeth Köstinger Bild: APA

Die Bundesregierung plant eine Meldepflicht bei Airbnb und anderen Online-Plattformen sowie eine Registrierungspflicht für Vermieter. Damit soll die Steuergerechtigkeit steigen.

Die Registrierungen sollen über die neue zentrale Plattform www.oesterreich.gv.at abgewickelt werden. Mittlerweile übernachten pro Jahr ca. 770.000 Gäste aus 187 Ländern via Airbnb in Österreich. Dadurch gebe es vor allem in touristischen Regionen eine starke Schieflage zwischen gewerblichen Vermietern, die ihre Steuern zahlen, und Vermietungen über Plattformen, über die oftmals keine Steuern und Abgaben abgeliefert werden.

Die Hotellerie begrüßt den Vorstoß, Airbnb gab sich sich kooperationsbereit.

