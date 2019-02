Halber Feiertag am Karfreitag bedeutet in der Praxis komplizierte Detailregeln

WIEN. Noch ist vieles offen – Karfreitag im Handel zweitstärkster Umsatztag nach 23. Dezember

Als Todesstunde von Jesus von Nazareth gilt 15 Uhr. Viele kirchliche Gottesdienste beginnen um diese Uhrzeit. Und wie es jetzt aussieht, haben heuer am 19. April alle Christen im Land auch Zeit, diese zu besuchen. Denn laut der gestern getroffenen Regierungseinigung soll der Karfreitag ein "halber Feiertag" sein.

Die Regelung soll analog zu jener für den Heiligen Abend, den 24. Dezember und den Silvestertag gelten. Dort gilt in vielen Kollektivverträgen: Ab 14 Uhr ist für die Arbeitnehmer frei bzw. es ist ein halber Urlaubstag zu nehmen, wenn nicht gearbeitet wird.

Bisher hatten nur evangelische Christen, Altkatholiken und Methodisten am Karfreitag frei. Das sind vier Prozent der Arbeitnehmer. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) kippte diese Sonderbehandlung, da er darin eine Diskriminierung sah. Ohne Koalitionseinigung hätten folglich am 19. April alle Arbeitnehmer frei gehabt.

Die Koalition lieferte nun eine Einigung unter großem Zeitdruck. Offen ist freilich die juristische Ausarbeitung des Kompromisses, der auf einem mündlichen Deal zwischen Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache beruht. Das Gesetz soll aller Voraussicht nach am 27. Februar im Parlament beschlossen werden.

Offene Geschäfte

Derzeit wird noch an den Details gefeilt. Wer an Mariä Empfängnis, dem 8. Dezember, arbeitet, erhält vielfach einen 100-Prozent-Zuschlag. Derzeit wird aber koalitionsintern ein Zuschlag von nur 50 Prozent erwogen. Geklärt werden muss auch, ob der Karfreitag als Feiertag oder als arbeitsfrei tituliert werden soll. Dem Vernehmen nach ist man sich bereits einig, dass die Geschäfte auch nach 14 Uhr offen haben können.

Im Lebensmitteleinzelhandel ist der Karfreitag der zweitstärkste Tag nach dem 23. Dezember. Für den Handelsriesen Spar ist etwa noch ungeklärt, ob das Öffnungszeitengesetz angepasst wird. Der Handelsverband sieht kleinere Betriebe als Verlierer: "Diese halbe Lösung kostet den heimischen Handel den ganzen Umsatz des Tages. Ein Teil der entgangenen Umsätze wird sich auf den Samstag verlagern. Aber mittelständische Händler in ländlichen Regionen werden am stärksten leiden. Samstags sperren diese vielfach bereits um 13 Uhr zu, da sie sich die Zuschläge nicht leisten können", so Rainer Will, Geschäftsführer des Verbands.

Nach Ansicht des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) wird sich die Karfreitagsregelung deutlich weniger stark auf die heimische Wirtschaftsleistung auswirken, als zunächst geschätzt. So werde sich der negative Wertschöpfungseffekt "nur im zweistelligen Millionenbereich", also unter 100 Millionen Euro, bewegen. Ursprünglich war man beim Wifo noch von 400 bis 600 Millionen Euro ausgegangen. Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf beziffert die Kosten auf 200 bis 300 Millionen Euro. "Diese Mehrbelastung der Unternehmen ist jedoch durch geeignete Entlastungsmaßnahmen bei den Lohnnebenkosten abzufedern", so Kopf. Ähnlich die Stellungnahme der Industriellenvereinigung.

Neuerlich vor Gericht?

Klingt der Protest der Wirtschaft noch gemäßigt, so sind Arbeiterkammer und Gewerkschaft empört. In der GPA, die die Handelsangestellten vertritt, geht man nicht davon aus, dass die Geschäfte um 14 Uhr schließen: Daher würden die Handelsangestellten besonders schlecht aussteigen, "weil sich nichts daran ändern wird, dass der Karfreitag einer der arbeitsintensivsten Tage bleibt und niemand den halben Tag frei bekommt", sagt GPA-djp-Geschäftsführerin Barbara Teiber. Sie sieht in dieser Lösung eine Ungleichbehandlung und damit das Risiko einer weiteren Aufhebung durch ein Gericht. Verärgert ist man auch darüber, dass die Arbeitnehmervertreter nicht in die Gespräche eingebunden wurden.

Enttäuschung ruft die Regierung bei den Religionsvertretern hervor. "Uns wird ein halber Feiertag genommen", verwies der evangelische Bischof Michael Bünker darauf, dass es auch am Karfreitag-Vormittag Gottesdienste gibt. Auch die katholische Kirche bedauerte, dass die evangelischen Christen "etwas Wichtiges verlieren" würden. (sib/gana)

