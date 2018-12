Meldungen aus den Regionen

Bild: APA/HARALD SCHNEIDER

WIEN/FRANKFURT. Die Lufthansa will offenbar ihre Catering-Tochter LSG Group verkaufen und ist nach Informationen von Insidern mit den LSG-Konkurrenten Do&Co (im Bild Firmenchef Attila Dogudan) aus Österreich, SATS aus Singapur und der Schweizer Gategroup im Gespräch. Die Lufthansa prüfe die Möglichkeiten eines Verkaufs oder eines Zusammengehens, hieß es.

WIEN. Nach hunderten Betriebsversammlungen in Handelsbetrieben in dieser Woche geht die Gewerkschaft mit hohen Erwartungen in die fünfte KV-Verhandlungsrunde am Montag. Die Gewerkschaft fordert für die Handelsangestellten ein Gehaltsplus von 3,5 Prozent.

MüNCHEN. Die Münchener Rück, die größte Rückversicherung der Welt, investiert in Wald. Das Unternehmen hat 91.000 Hektar Forstflächen in den US-Bundesstaaten Texas und Louisiana erworben, wie die Vermögensverwaltungs-Tochter MEAG gestern mitteilte. Das Unternehmen ist auf der Suche nach risikoarmen Investments außerhalb der Kapitalmärkte. Die durchschnittliche Rendite von Wäldern habe in der Vergangenheit bei fünf bis sieben Prozent gelegen, hieß es.

TRIEST. Der Hafen Triest, auch für Österreich ein wichtiger Hafen, hat in den ersten zehn Monaten 2018 52,9 Millionen Tonnen Waren umgeschlagen. Das war ein Plus von 3,4 Prozent. Der Hafen profitiert von einer deutlich verbesserten Bahnanbindung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema