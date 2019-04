Julian Assange von britischer Polizei festgenommen

LONDON. Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach Angaben der britischen Polizei in London festgenommen worden. Die Polizei teilte mit, sie habe am Donnerstag die Erlaubnis bekommen, die ecuadorianische Botschaft zu betreten, nachdem die Regierung in Quito ihr Asyl für Assange zurückgezogen habe.

Julian Assange Bild: JUSTIN TALLIS (APA/AFP/JUSTIN TALLIS)

Der Australier hatte dort seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft gelebt, um einer Festnahme zu entgehen. Zuvor hatte ihm die Regierung des lateinamerikanischen Landes das diplomatische Asyl entzogen.

Wie Scotland Yard mitteilte, wurde der 47-Jährige in ein Londoner Kommissariat gebracht.

Ecuador hatte Assange zuletzt daran erinnert, dass er nicht unbegrenzte Zeit in der ecuadorianischen Botschaft in London bleiben könne. Ein permanenter Aufenthalt sei für niemanden eine tragbare Lösung, sagte der Außenminister des südamerikanischen Landes José Valencia am Dienstag dem Sender Teleamazonas. „Es wäre nicht gut für seinen geistigen Zustand, seine Gesundheit“, so Valencia.

Die Beziehungen zwischen Assange und Ecuador sind seit einiger Zeit angespannt. Der Australier ist seit mehr als sechs Jahren in der Botschaft eingepfercht. Immer wieder kommt es zu Streitigkeiten, über seine forschen Äußerungen zur Außenpolitik bis zur Hygiene seiner Katze.

Assange hatte 2012 Zuflucht in der Botschaft gesucht, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen, wo er wegen Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens befragt werden sollte. Obwohl Vergewaltigungsvorwürfe fallen gelassen wurden, steht weiterhin einen Haftbefehl in Großbritannien im Raum wegen des Verstoßes gegen Kautionsbedingungen. Assange fürchtet außerdem die Auslieferung in die USA weil Wikileaks Tausende geheime Dokumente veröffentlicht hat.

