Grönland-Eis schmilzt immer schneller

GRÖNLAND. Der grönländische Eisschild bildet nach der Antarktis die zweitgrößte Eismasse der Erde – und die wird rapide kleiner.

Neue Erkenntnisse über den Eispanzer Bild: REUTERS

Der Verlust in Grönland habe sich seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts etwa versechsfacht, warnt nun ein internationales Forscherteam, das Daten der Jahre von 1972 bis 2018 ausgewertet hat.

Demnach legte die Eismasse auf der Insel noch in den 70er Jahren zu. Doch seit 2010 verlor der Eisschild im Mittel rund 290 Gigatonnen – also Milliarden Tonnen – an Masse pro Jahr, wie die Forscher um Eric Rignot und Jérémie Mouginot von der University of California in Irvine im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences" berichtet. Zum Vergleich: Der Bodensee enthält knapp 50 Gigatonnen Wasser.

Während das Abschmelzen der Schollen des arktischen Meereises keine Folgen für den Meeresspiegel hat, trägt das Tauen in Grönland und der Antarktis zu einem Anstieg der Pegelstände bei. Allein der Masseverlust der Gletscher in Grönland seit 1972 entspreche einem Anstieg des Meeresspiegels um 13,7 Millimeter, schreiben Rignot und Kollegen. Etwa die Hälfte davon entfalle auf die vergangenen acht Jahre.

