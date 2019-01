Extrem-Kälte hat Teile der USA im eisigen Griff

CHICAGO. Temperaturen von bis zu minus 41 Grad Celsius bringen das öffentliche Leben im Mittleren Westen zum Erliegen.

Schön anzusehen – Eisgebilde beim Michigansee Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/SCOTT OLSON

Unweit der Edel-Einkaufsstraße "The Magnificent Mile" der Midwest-Metropole kauert ein in Decken eingeschlagener Mann auf dem Bürgersteig. Er lehnt mit dem Rücken an einem Ampelpfahl. An einem der glitzernden Hochhäuser im Hintergrund steht in fetten Lettern der Schriftzug "Trump".

Der Mann an der Michigan Avenue hält eine Papptafel in der Hand. "Obdachlos und kalt. Gott segne dich", heißt es darauf. Vor ihm steht ein grüner Eimer, in den einige der dick eingepackten Passanten Dollarnoten werfen.

Die "New York Times" identifiziert den Mann auf dem Foto als Andre Jones. Er berichtet dem Reporter, er werde so lange an dem Übergang hocken bleiben, bis er die 20 Dollar habe, die er für den warmen Raum brauche, in dem er die nächste Nacht verbringen könne.

"Ich habe fast genug", sagt Jones, der nicht auf die aufgeregten TV-Wettermänner starren muss, um zu wissen, dass es kalt ist. Wie auch die anderen 80.000 Obdachlosen im Großraum Chicago wenig mit Postings in sozialen Medien anfangen können, die zeigen, wie Eier bei den Extremtemperaturen von bis zu minus 41 Grad Celsius in der Pfanne einfrieren, frisch gekochte Pasta in der eisigen Luft zu Nudel"fällen" erstarren oder Kaugummi-Blasen sich in harte Kugeln verwandeln und dann zerspringen.

Trotz des Versprechens von Bürgermeister Rahm Emanuel, für jeden Betroffenen einen warmen Platz zu finden, reichen die Kapazitäten der Stadt kaum aus. Neben den 60 Wärmezentren nehmen Kirchen, Polizeistationen und andere öffentliche Einrichtungen Menschen vorübergehend auf. Busse werden zu mobilen Aufwärmräumen umfunktioniert.

Trump-Scherz über Klimawandel

Jenseits des Medienspektakels über den Polarwirbel, der bis zum Wochenende drei Viertel der US-Bevölkerung erfasst haben wird, ist das eine der bitteren Realitäten in Amerikas Großstädten von Chicago über Detroit bis New York. Die meisten Bürger folgten den Warnungen der Behörden, das Haus nicht zu verlassen und draußen "tiefe Atemzüge" zu vermeiden. Ursache der Extremkälte ist der Polarwirbel. Dabei handelt es sich um Eiswinde, die normalerweise hoch in der Atmosphäre über dem Nordpol kreisen. Klimaforscher gehen davon aus, dass die steigenden Erd- und Wassertemperaturen in der Arktis dazu führen, die Wirbel zu schwächen oder zu teilen.

Diese Erkenntnis ließ Präsident Donald Trump an sich vorüberziehen. "Was verdammt noch mal ist los mit der globalen Erwärmung", twitterte Trump. "Bitte komm zurück, wir brauchen dich!" Die staatlichen Experten von der Klimabehörde NOAA twitterten darauf eine Skizze, die einen Wasserkessel zeigt, dessen Dampf Einfluss auf das Wetter nimmt. Verbunden mit den Worten. "Winterstürme beweisen nicht, dass die globale Erderwärmung nicht passiert."

