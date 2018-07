Nach Hai und Quallen: Wale nahe der Küste Mallorcas gesichtet

PALMA. Vor der Küste der beliebten Ferieninsel häufen sich offenbar spektakuläre Sichtungen von Meeresbewohnern.

Er ist zwar weniger gefährlich als der erst vor kurzem gesichtete weiße Hai oder die hochgiftigen Portugiesischen Galeeren, dafür ist sein Auftauchen so nahe vor der Küste Mallorca mindestens genauso spektakulär: Vor wenigen Tagen hat die Umweltinitiative "Mallorca Blue" offenbar einen Wale im Meer vor der beliebten Ferieninsel gesichtet.

Es handelt es sich um einen sogenannten Finnwal. Er schwamm vor Port de Sóller an der Nordwestküste der Insel entlang, wie die "Mallorca Zeitung" beschreibt. Dass die Meeressäuger so nahe an die Küste kommen, ist doch etwas ungewöhnlich. Die Umweltschützer posteten ein Video des Wales auf ihrer Facebookseite:

Walsichtung sind ansonsten keine Seltenheit in dem Gebiet: So hatten Fischer nur wenige Tage zuvor vor Cala Bona im Osten der Insel als zwei große Wale erspäht. Für die riesigen Meeresbewohner wurde sogar von der Politik Schutzmaßnahmen getroffen: Erst am 29. Juni hatte die spanische Regierung einen sogenannten "Walkorridor" vor Mallorca geschaffen, um den Tieren einen sicheren Weg durch die Gewässer zu ermöglichen. 46.000 Quadratkilometer sollen zwischen den Balearen und dem Festland für Wale gesichert werden.

Die Balearen und vor allem die Bewohner in den Gewässern dazwischen kommen dieser Tage nicht aus den Schlagzeilen. Große Aufregung hat erst kürzlich die Sichtung eines Hais in der Nähe der Insel Cabrera ausgelöst. Laut Meeresbilogen sollte es sich um einen weißen Hai handeln. Es wäre die erste Sichtung seit Jahrzehnten – Details dazu hier.

Für Urlauber ebenfalls bedenklich sein könnte die Präsenz von hochgiftigen Quallen werden. Wegen der Portugiesische Galeeren gab es bereits an mehreren Stränden Badeverbot – mehr dazu hier.

