"Hass macht hässlich, schauen Sie in den Spiegel"

BERLIN. Hochemotionale Debatte im Deutschen Bundestag zu Chemnitz.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel verurteilte Hetze und Ausgrenzung. Bild: APA/AFP/ODD ANDERSEN

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat nach den jüngsten fremdenfeindlichen Übergriffen und Demonstrationen in Deutschland vor rechter Hetze und Ausgrenzung gewarnt. "Juden und Muslime gehören genauso wie Christen und Atheisten zu unserer Gesellschaft, in unsere Schulen, in unsere Parteien, in unser gesellschaftliches Leben", sagte sie gestern bei der Generaldebatte im Deutschen Bundestag.

In Chemnitz war am 26. August ein 35-jähriger Deutsch-Kubaner erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylwerber. Nach der Tat gab es in der sächsischen Stadt fremdenfeindliche Demonstrationen, Gewalt von Rechtsextremisten und Übergriffe auf Ausländer. Erschütterung löste eine Attacke auf ein jüdisches Restaurant aus.

Demonstrationen seien ein verfassungsmäßig verbürgtes Recht. "Es gibt aber keine Entschuldigung und Begründung für Hetze, zum Teil Anwendung von Gewalt, Naziparolen, Anfeindungen von Menschen, die anders aussehen, die ein jüdisches Restaurant besitzen, für Angriffe auf Polizisten", betonte die Kanzlerin.

"Ein paar aggressive Hohlköpfe"

Aufhorchen ließ zu Beginn der Aussprache eine emotionale Replik des früheren SPD-Vorsitzenden Martin Schulz auf die Rede von AfD-Chef Alexander Gauland. Der Anführer der deutschen Rechtspopulisten hatte zuvor als Chef der größten Oppositionsfraktion die Aussprache eröffnet und betont: "Es gab in Chemnitz keine Menschenjagden."

Wenn Menschen Hass empfänden, sei dies allerdings nicht grundlos. Und Hunderte Chemnitzer hätten einfach spontan von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch gemacht.

Schulz warf Gauland daraufhin vor, er bediene sich der tradierten "Mittel des Faschismus". Gauland reduziere komplexe Sachverhalte auf ein einziges Thema, bezogen auf die Minderheit der Migranten.

Schulz ging auf eine Rede Gaulands ein, in der der AfD-Chef im Juni gesagt hatte, Hitler und die Nazis seien "nur ein Vogelschiss" in mehr als 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. "Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte", rief Schulz – und bekam viel Applaus dafür, nicht nur von seinen Fraktionskollegen.

Auch SPD-Budgetsprecher Johannes Kahrs attackierte die AfD: "Rechtsradikale in diesem Parlament sind unappetitlich". Zudem rief er: "Hass macht hässlich, schauen Sie in den Spiegel". Daraufhin verließen die AfD-Mandatare empört den Plenarsaal.

