Ex-TV-Star Küblböck nach Sprung von Schiff vermisst - Suche eingestellt

HAMBURG/HALIFAX. Nach fast einem Tag intensiver Suche hat die Küstenwache die Suche nach dem vor Kanada vermissten deutschen Popsänger Daniel Küblböck eingestellt. Die Familie hofft auf "ein großes Wunder".

In einem bei Instagram geposteten Video, das am Montag Zehntausende Mal aufgerufen wurde, zeigte sich Musikproduzent Dieter Bohlen nach eigenen Worten "total geschockt".

Über Küblböck sagte der 64-jährige Bohlen: "Er war auf der einen Seite ein unheimlich lustiges Kerlchen, was man so im Fernsehen gesehen hat, aber wenn er bei mir zu Hause war, gab es eben auch das totale krasse Gegenteil: Er konnte unheimlich traurig und unheimlich depressiv sein. Und ich habe mich dann damals gewundert, wie unheimlich schnell das so hin und herging bei ihm."

Kritik wegen Pullover

Viel Kritik bekam Bohlen für den Kapuzen-Pullover, den er bei dem mit verspiegelter Sonnenbrille vorgetragenen Statement trug: "Be one with the Ocean" (Sei eins mit dem Ozean) stand darauf.

Überlebenschancen gering

Der 33-jährige Küblböck war nach Angaben des Anbieters Aida Cruises bei einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York Sonntagfrüh (Ortszeit) in der Labrador See, ungefähr 100 Seemeilen (etwa 185 Kilometer) nördlich von St. John's/Neufundland, über Bord gegangen. Die Wassertemperatur betrage dort etwa 10,5 Grad, hieß es. Ohne Hilfe liege die Überlebenschance bei nur wenigen Stunden. Es gebe Grund zu der Annahme, dass der inzwischen als Daniel Kaiser-Küblböck auftretende Sänger und Entertainer ("Deutschland sucht den Superstar") absichtlich gesprungen sei. "Das ist unsere Vermutung", sagte Aida-Sprecher Hansjörg Kunze in Hamburg. Nach Durchsagen und einem Kabinencheck sei festgestellt worden, dass Kaiser-Küblböck verschwunden sei. Er war privat an Bord des Kreuzfahrtschiffes. Wie die "Bild"-Zeitung am Montag berichtet, war der Unterhalter in Begleitung seiner Adoptivmutter.

Küstenwache stellte Suche ein

Die kanadische Küstenwache hat die Suche nach Daniel Kaiser-Küblböck mittlerweile eingestellt, teilte der Sprecher der Küstenwache im kanadischen Halifax, Mark Cough, am Montag mit. Insgesamt vier Schiffe und zwei Flugzeuge hätten 80 Stunden lang eine Fläche von 1.227 Quadrat-Seemeilen abgesucht.

"Leider wurde kein Anzeichen von Herrn Küblböck gefunden", sagte Cough. Wegen der kurzen Überlebenszeit in dem kalten Wasser sei die schwere Entscheidung getroffen worden, die Suche einzustellen.

Frauenkleider an Bord getragen

Warum der Unterhalter gesprungen sein soll, ist bis jetzt unklar. Zuletzt berichtete er Anfang August auf Facebook seinen Fans, dass er an der Schauspielschule in Berlin Probleme mit seinen Mitschülern habe.

Laut "Bild" soll sich Küblböck an Bord aggressiv verhalten haben. Die Zeitung veröffentlichte zudem ein Bild, das den ehemaligen TV-Star bei einer Abendveranstaltung auf dem Kreuzfahrtschiff in Frauenkleidern und hohen Schuhen zeigt. Küblböck soll "die meiste Zeit in Frauenkleidern rumgelaufen" sein, heißt es in dem Bericht.

Kaiser-Küblböck, geboren im bayerischen Hutthurm, wurde 2002/2003 bekannt, als er an der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" teilnahm und Dritter wurde. 2014 bewarb er sich vergeblich mit dem Lied "Be A Man" um die Teilnahme am Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Zuletzt nahm er 2015 als Kandidat an der achten Staffel der RTL-Show "Let's Dance" teil. Er machte eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin. Zuletzt lebte Kaiser-Küblböck in Berlin und Palma de Mallorca.

Die kanadische Küstenwache hatte eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet, als der Ex-TV-Star am Sonntag vermisst wurde. Ein Hubschrauber und ein Aufklärungsflugzeug sowie neben der Aidaluna ein weiteres Kreuzfahrtschiff, die MS Zuiderdam (Holland America Line), und später auch zwei Schiffe der Küstenwache waren beteiligt. Die Suche verlief bis zum späten Sonntagabend erfolglos.

Die beiden Kreuzfahrtschiffe und eines der beiden Küstenwachen-Boote verließen die mutmaßliche Unglücksstelle nach Einbruch der Dunkelheit. Über Nacht suchte nur ein Schiff der Küstenwache weiter. Bei Tageslicht traf am Montag ab etwa 7 Uhr Ortszeit (13 Uhr MESZ) dann auch wieder Unterstützung aus der Luft ein. Am Abend wurde die Suche dann ergebnislos eingestellt.

Familie hofft auf "ein großes Wunder"

Die Familie von Daniel Kaiser-Küblböck gibt die Hoffnung nicht auf: "Wir denken mit all unserer Kraft und Liebe an Daniel und hoffen auf ein großes Wunder", heißt es in einer Stellungnahme, die Angehörige und enge Freunde auf der Internet-Seite des 33-Jährigen veröffentlichten.

Ab Dienstag werde die Suche vorerst eingestellt, die Schiffe würden aber weiterhin Ausschau halten, heißt es in der Mitteilung auf der Website weiter. Im Übrigen bitte man darum, auf Spekulationen rund um das Verschwinden Küblböcks zu verzichten und der Familie Ruhe zu gewähren. "Wir, die Familie, Angehörige und enge Freunde, sind tief bestürzt und haben derzeit keine Kraft die Vorfälle zu kommentieren."

Küblböck polarisierte

Küblböck war sich seiner polarisierenden Wirkung schon als junger Künstler bewusst. Alles, was er mache, spalte, sagte er 2004 nach der Aufführung des halbdokumentarischen Films "Daniel, der Zauberer. "Aber ich glaube, das macht mich aus." Doch seine Dauerpräsenz in vielen Medien, die ihn als schrille Figur präsentierten, bot ihm die Chance für eine jahrelange Karriere als Sänger, Entertainer und Kandidat in Casting-Shows. Er sammelte auch diverse Auszeichnungen und Goldene Schallplatten ein.

Selbst ungeplante Zwischenfälle steigerten seinen Ruf als bizarre Gestalt mit Unterhaltungswert. In die Schlagzeilen geriet Küblböck etwa, als er 2004 am Steuer eines Autos einem Lastwagen die Vorfahrt nahm und dabei schwer verletzt wurde. Küblböck, der damals noch keinen Führerschein hatte, wurde in einem Prozess zu einer Geldstrafe von 25.000 Euro und acht Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. In den vergangenen Jahren war es dann ruhig um Kaiser-Küblböck geworden.

