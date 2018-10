OÖNachrichten Digital Days: Tag Zwei ist ausverkauft

Die OÖNachrichten veranstalten am 17. und 18. Oktober 2018 erstmals die OÖN DIGITAL DAYS. Der zweite Konferenztag ist bereits ausverkauft – für den ersten Tag gibt es noch Restkarten.

Kommende Woche, am 17. und 18. Oktober 2018, veranstalten die OÖNachrichten erstmals die OÖN DIGITAL DAYS im OÖNachrichten FORUM Linz. Der zweite Konferenztag ist mit 240 Plätzen bereits ausverkauft. Für den ersten Tag gibt es noch Restplätze unter www.nachrichten.at/digitaldays.

Mehr zu den OÖNachrichten Digital Days:

Tag 1 – 17.10.2018: Am 17. Oktober befassen wir uns mit den Grundlagen des digitalen Marketings.

Wie funktioniert digitales Marketing? An diesem Tag laden wir unsere Teilnehmer ein, Wissen in den verschiedensten digitalen Bereichen zu sammeln. Sei es Influencer Marketing, Webanalyse oder Social Media – hier ist garantiert für jeden etwas dabei. Im Vordergrund stehen hier die Grundlagen über die verschiedensten Bereiche, um einen ganzheitlichen Blick über die digitalen Vermarktungsmöglichkeiten zu erhalten.



Tag 2 – 18.10.2018 – AUSVERKAUFT!: Während am ersten Tag die Basics über unterschiedlichste digitale Bereiche vermittelt werden, wollen wir am 18. Oktober tiefer in die digitale Welt eintauchen und vor allem Erfahrungen und Wissen aus der Praxis vermitteln. Dafür werden uns zahlreiche Speaker aus namenhaften Unternehmen ihre digitalen Strategien näherbringen und zeigen, wie sie praktisch und erfolgreich digitales Marketing betreiben.

Speaker:

Markus Breitenecker / Geschäftsführer ProSiebenSat.1 PULS 4

Stephanie Peterson / Vice President Digital Adidas

Clemens Zehetner / Marketingleiter Runtastic

Sebastian Frank / Leiter CRM, E-Commerce & Service Borussia Dortmund

Robert Seeger jun. / Agenturinhaber

Olivia Ulbing / CEO oha! communications

Peter Rathmayr / iab austria, Google Austria

Harald Kindermann / Fachhochschule OÖ

Rainer Reichl / Agenturinhaber Reichl+Partner

Bernd Wollmann / Leitung Digital Marketing Casinos Austria

Manfred Gansterer / Futura GmbH

Thomas Kern / Geschäftsführer Marktguru

uvm.

