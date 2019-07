OÖN-TV: Bub liegt nach Hundebiss im Koma

In der heutigen Sendung berichtet OÖN-TV neben der Hundeattacke in Ottensheim über die aktuelle Jugendstudie, bei der Bedenkliches herausgekommen ist. Außerdem: Das Linzer Pflasterspektakel ist gestartet! Mehr als 100 Künstler und an die 200.000 Besucher werden erwartet.