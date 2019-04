VP-Kampagne um Vorzugsstimmen für Winzig

LINZ. "ÖVP ankreuzen. ,Winzig’ hinschreiben": die "Gebrauchsanweisung" der oberösterreichischen EU-Wahlkampagne der ÖVP ist auch auf den Plakaten zu sehen, die ab Montag im Land affichiert werden.

VP-Plakatpräsentation Bild: HERMANN WAKOLBINGER

Der Wahlkampf in Oberösterreich ist ganz auf die Landes-Spitzenkandidatin Angelika Winzig zugeschnitten.

Grund ist auch die parteiinterne Regelung, dass die VP-Mandate bundesweit nach der Zahl der Vorzugsstimmen vergeben werden: "Es kann nicht sein, dass andere Bundesländer im EU-Parlament vertreten sind und Oberösterreich nicht", sagt Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Wahlziel sei nicht nur Platz eins in Oberösterreich, sondern vor allem im Hinblick auf die voraussichtlichen VP-Mandate "mindestens die Top Fünf" für Winzig im Vorzugsstimmen-Ranking.

Winzig startet am 23. April eine 30-Stationen-Tour durch Oberösterreich. Der offizielle Wahlkampfauftakt ist am 29. April in Lenzing in ihrem Heimatbezirk Vöcklabruck.

