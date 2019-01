Reinhold Mitterlehner: Ein Buch über "Haltung" in der Politik

WIEN. Der ehemalige VP-Chef und Vizekanzler arbeitet seine Karriere bis zur Ablöse durch Sebastian Kurz biografisch auf.

"Keine Abrechnung" Bild: Volker Weihbold

Reinhold Mitterlehner, im Mai 2017 von Sebastian Kurz nach kurzem, aber heftigem Geplänkel als Obmann der Volkspartei abgelöst, geht unter die Buchautoren. Das 180-Seiten-Werk unter dem Titel "Haltung" findet sich bereits im Frühjahrsangebot des Ecowin-Verlags und soll im April in den Handel kommen.

Dass es ihm dabei um eine Abrechnung mit Kurz und dessen türkiser Bewegung, in der für ihn kein Platz mehr war, gehen würde, hat Mitterlehner vorab dementiert. Wäre das sein Antrieb gewesen, hätte er sich schon im Wahlkampf zu Wort melden müssen, so eine Begründung. Tatsächlich dürfte im vom 1955 geborenen Helfenberger biografisch aufgearbeiteten Lebensweg, der ihn in der Politik zuletzt ins Vizekanzleramt geführt hat, einiges zu finden sein, was sich als Kritik am nachfolgenden System ausmachen lässt.

"Die großen Themen", Mitterlehner zählt etwa Bildung, Migration, Klimawandel und gesellschaftlichen Zusammenhalt dazu, "verlangen den Willen, politisches Kleingeld und wohlfeile Meinungsmache beiseite zu lassen und Haltung zu zeigen", heißt es bereits im Werbetext für das Buch. Ein Kapitel sei auch dem Umgang mit dem Rechtspopulismus gewidmet, verrät er.

Nach längerem Rückzug ist Mitterlehner, der nun Unternehmens- und Strategieberater ist, im Oktober 2018 wieder erstmals in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Damals stellte er sich als Unterstützer der "Ausbildung statt Abschiebung"-Kampagne des grünen OÖ-Landesrates Rudi Anschober gegen die Politik der türkis-blauen Bundesregierung.

Der publizistische Auftritt des ehemaligen VP-Chefs dürfte ebenfalls auf wenig Gegenliebe bei Mitterlehners Parteifreunden stoßen. Es werde "keine offizielle Stellungnahme" geben, hieß es bereits vorsorglich aus dem Umfeld von Bundeskanzler Kurz. (luc)

"Haltung", von Reinhold Mitterlehner, 180 Seiten, Ecowin Verlag, erscheint am 18. April 2019

