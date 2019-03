Ab 19 Uhr live: Politischer Aschermittwoch der ÖVP

KLAGENFURT. Neben Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz wird der ehemalige Box-Weltmeister und heutige Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, erwartet. Wir übertragen live ab 19 Uhr.

Vitali Klitschko und Kurz werden in Kärnten auf der Bühne stehen. Bild: (APA/DRAGAN TATIC)

Mit internationaler Beteiligung wird der politische Aschermittwoch der ÖVP in der Messearena Klagenfurt über die Bühne gehen: Neben Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz wird der ehemalige Box-Weltmeister und heutige Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, erwartet. Auch diese Veranstaltung wird wohl im Zeichen der Europawahl stehen, als Motto wurde "Let's get ready for Europe" gewählt.

Die ÖVP lobt Klitschko als "Vorbild einer ganzen Generation" und "glühenden Verfechter der europäischen Idee". Für seinen Auftritt verlangt er laut Angaben der Partei übrigens keine Gage. Bei der Veranstaltung, die am Mittwoch um 19 Uhr beginnt, werden mehr als 1.000 Besucher erwartet. Bereits im Vorjahr hatte beim politischen Aschermittwoch in Klagenfurt Kurz eine Rede gehalten.

Der Programmablauf im Detail:

19:00 Offizieller Beginn

19:30 Eröffnung und Begrüßung durch Landesgeschäftsführerin Dr. Julia Schaar

19:45 Rede Othmar Karas

20:00 Rede Claudia Wolf-Schöffmann

20:15 Rede Sebastian Schuschnig

20:30 Rede Martin Gruber

20:45 Rede Vitali Klitschko

21:00 Rede Sebastian Kurz

Die Livestream startet um 19 Uhr:

