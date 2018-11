Spionage: Russland weist Schuld von sich, Kneissl sagt Moskau-Reise ab

WIEN/LINZ. Ein mittlerweile pensionierter Heeresoffizier soll 20 Jahre für Russland spioniert haben.

Vorläufig einmal ausgetanzt: Außenministerin Karin Kneissl, Russlands Staatspräsident Wladimir Putin Bild: Reuters

"Wir werden beschuldigt, und es gibt Aufforderungen, dass wir uns für eine Sache entschuldigen, von der wir nichts wissen" – Russlands Außenminister Sergej Lawrow antwortete mit russischer Kälte auf den Spionageverdacht, den Österreichs Regierung gestern früh in einer Pressekonferenz öffentlich machte.

Ein mittlerweile pensionierter 70-jähriger Salzburger Bundesheer-Oberst soll während seiner aktiven Zeit 20 Jahre lang für Russland spioniert und dafür rund 300.000 Euro erhalten haben. Man sei von einem ausländischen Geheimdienst auf den Mann aufmerksam gemacht worden, sagt Verteidigungsminister Mario Kunasek (FP). Das Abwehramt sei daraufhin eingeschaltet worden. Gestern hat das Ministerium Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Salzburg erstattet. Es geht um den Verdacht auf Verrat von Staatsgeheimnissen.

"Schwerwiegende Belastung"

"Spionage ist inakzeptabel", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP). Falls sich der Verdacht bestätige, werde dies "das Verhältnis zwischen Russland und der Europäischen Union nicht verbessern", sagt Kurz.

Außenministerin Karin Kneissl (FP) sagte als Reaktion auf den Fall ihren für 2. und 3. Dezember geplanten Besuch in Moskau ab. Sie sprach von einer "schwerwiegenden Belastung für die bilaterale Beziehung zwischen Österreich und Russland". Der russische Geschäftsträger (der Vertreter des Botschafters) in Österreich, Igor Nikitin, wurde in das Außenministerium zitiert.

Wie eingangs erwähnt, reagierte Russland kühl. Außenminister Lawrow zeigte sich "unangenehm überrascht" über die Vorwürfe aus Österreich und zitierte seinerseits den österreichischen Botschafter in Moskau, Johannes Eigner, zu sich. Man werde dem Botschafter erklären, wie sich Österreich verhalten sollte, wenn man Fragen an Russland habe. Lawrow kritisierte, dass Österreich eine "Megafon-Diplomatie" verfolgt habe, statt sich in diesen Fragen zuerst direkt an Russland zu wenden.

Reaktionen und Hintergründe

Nachdem der Spionageverdacht bekannt geworden war, schoss sich die Opposition vor allem auf die Freiheitlichen ein: „Eines der größten nachrichtendienstlichen Risiken ist die mit der russischen Führung verbündete FPÖ selbst“, sagte Peter Pilz von der Liste Pilz.

Die FPÖ hatte bekanntlich jüngst mit der Partei des russischen Präsidenten Wladimir Putin („Einiges Russland“) öffentlich einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen. Die FPÖ ist auch der schärfste Kritiker der EU-Sanktionen gegen Russland.

Der aktuelle Spionagefall in Österreich steht im Kontext des Vorgehens westlicher Geheimdienste, die seit Anfang Oktober Aktivitäten des russischen Militärgeheimdienstes GRU öffentlich gemacht haben. Als Anlass gelten hartnäckige Dementis Russlands in Bezug auf den Vergiftungsfall Skripal im englischen Salisbury.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema