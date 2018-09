Kern entschuldigt sich bei der SPÖ

Will Christian Kern tatsächlich in die Fußstapfen von Martin Schulz treten und mittels Partei und Europäischer Sozis einen überbezahlten Job in der EU ergattern, damit er es vorwiegend denen zu Hause ordentlich zeigen und Rache üben kann?



Wenn das tatsächlich die Motivation ist, und so wird es in Wien kommuniziert, dann wäre es für alle besser, ihn irgendwo anders hinzuloben. Ist halt aufgrund der sehr großen Erwartungen des Medienprofis nicht recht einfach.



Vielleicht ist es auch nur ein perfides Pokerspiel, um sich einen besseren Versorgungsjob zu sichern. Nach dem Wahlverlust ist er immer leer ausgegangen, nicht einmal die Parteikollegen haben ihn unterstützt.