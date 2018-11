Hass im Netz: Regierung verspricht ein "digitales Vermummungsverbot"

WIEN. Gesetz soll soziale Medien zwingen, die Identität von Beschuldigten preiszugeben.

Kurz/Strache suchten bei einem Gipfel mit Regierungsmitgliedern, Experten und Betroffenen neue Instrumente gegen Hass-Poster. Bild: APA

Ein "digitales Vermummungsverbot" haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) gestern nach einem Gipfel zum Kampf gegen Hass im Netz angekündigt.

Trotz der zunehmenden Verrohung in sozialen Netzwerken wolle man im Sinne der Meinungsfreiheit weiterhin anonyme Postings zulassen, also keine Klarnamen-Pflicht einführen. "Auch im wirklichen Leben muss niemand mit einem Namensschild auf die Straße gehen", sagte Kurz. Allerdings dürfe es nicht mehr möglich sein, dass man in der virtuellen Welt beim Verdacht einer Übertretung oder Straftat in die Anonymität abtauchen könne.

Im Klartext: In diesen Fällen soll ein Gesetz Internet-Provider, egal ob aus dem In- oder Ausland, dazu verpflichten, die Identität des Beschuldigten preiszugeben. In den kommenden Wochen werde nun eine Arbeitsgruppe einen Gesetzesentwurf ausarbeiten. Als Hilfestellung für Opfer von Hasspostings, in vielen Fällen sind dies Frauen, werde ab heute im Bundeskanzleramt eine Webadresse eingerichtet, wo die Beratungsangebote zur weiteren Vorgehensweise zusammengefasst werden.

Das solle Fälle wie jenen von Sigrid Maurer verhindern helfen, sagte Strache: Die Ex-Grünen-Abgeordnete hatte einen Wirt nach sexueller Belästigung im Netz geoutet und wurde dafür in erster Instanz wegen übler Nachrede verurteilt. Strache: Richtig wäre gewesen, gleich die Justiz einzuschalten. Dem widerspricht Maurer, weil in ihrem zudem nicht anonym verübten Fall die Handhabe fehle.

Medienminister Gernot Blümel (VP) will auch die Erfahrungen in Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz beobachten. Dort werden soziale Netzwerke seit Jahresbeginn mit hohen Geldstrafen bedroht, wenn sie Postings, die einem Straftatbestand entsprechen, nicht löschen.

Als "reine Symbolpolitik" kritisierte die ISPA, die Vertretung der Provider, die Regierungspläne. Ein digitales Vermummungsverbot schränke die Meinungsfreiheit gerade von politisch Verfolgten ein. Der Verband Österreichischer Zeitungen begrüßt die De-Anonymisierung, um so der Verschärfung des Meinungsklimas im Netz entgegenzuwirken.

Negativbeispiele von Blau und Rot

Just zum Gipfel gegen Hass im Netz kamen aus FPÖ und SPÖ Beispiele für diese Unkultur.

Ein auf Facebook von FP-TV verbreitetes Video wirbt gemeinsam mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein unter Einsatz rassistischer Klischees für die E-Card mit Foto. Ein Fes tragender „Ali“ versucht darin, mit der E-Card von Cousin Mustafa seine „Zähne auf Vordermann bringen zu lassen“. Doch: „Pech gehabt, Ali. Es heißt nun: Sozialmissbrauch ade“, so die Botschaft des Filmchens.

Die SP Langenzersdorf löste bei Kanzler Sebastian Kurz und Kanzleramtsminister Gernot Blümel (beide VP) Empörung mit einem zweideutigen Facebook-Posting aus. Zwei Fotos, die Kurz und Blümel eng beieinander stehend zeigen, wurden mit der Frage „Mehr als ein Dream-Team?“ unterlegt.

