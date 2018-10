Christian Kern tritt nicht als Spitzenkandidat bei EU-Wahl an

Dieser Typ war NIE glaubwürdig und er gibt jetzt der SPÖ den letzten Rest ... arme Nachfolger der Führung!



So schnell is er Weg wie er gekommen ist, was bleibt übrig: Ein Scherbenhaufen der überhaupt nicht mehr wählbar ist!



Tschau, es war schön ... es hat mich sehr gefreuet und die gute alte SPÖ ist nun endgültig Geschichte - was jetzt kommt ist nur mehr HASS, ein ultra linkslinker HASS - siehe die Demos und der Steuerzahler bleibt auf deren Sicherungskosten auch noch sitzen!