Bundespräsident: Hofer will 2022 erneut kandidieren

WIEN. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) will im Jahr 2022 wieder als Bundespräsident kandidieren.

Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) Bild: apa

Das sagte Hofer am Sonntag dem ORF. "Ich verspreche, ich trete wieder an und so wird's wohl sein", sagte Hofer in der ORF-Sendung "Europa Backstage". Und in "Österreich" nannte er als sein Ziel: "Noch einmal als Präsidentschafts-Kandidat antreten."

Hofer hatte die Präsidentschaftswahl 2016 gegen den Grünen Ex-Parteichef Alexander Van der Bellen verloren - und zwar gleich zwei Mal: Das erste Mal im Mai knapp und das zweite Mal - nach der Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof - im Dezember deutlich mit 53,8 zu 46,2 Prozent.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema