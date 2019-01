Ungarn will "neutral bleiben"

BUDAPEST. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán will sich laut einem US-Zeitungsbericht einer härteren Gangart Washingtons gegenüber Russland und China nicht anschließen.

Regierungschef Viktor Orbán Bild: REUTERS

Vielmehr strebe der rechtsnationale Politiker danach, sein Land "neutral" zu halten "wie Österreich". Ungarn will sich demnach weiter an NATO-Einsätzen beteiligen, den Einfluss Russlands und Chinas in Europa aber nicht begrenzen. Orbán hofft auf chinesische Investitionen und ist ein Freund von Kremlchef Putin.

