Trump will Mauerbau mit "Notstand" erzwingen

WASHINGTON. Der US-Präsident umgeht somit den Kongress – die oppositionellen Demokraten wollen dagegen klagen.

US-Präsident Trump will die Grenzmauer zu Mexiko unbedingt gebaut haben Bild: AFP

Der Streit um die umstrittene Grenzmauer zu Mexiko eskaliert: Da US-Präsident Donald Trump die erforderlichen Milliarden vom Kongress nicht bewilligt bekommt, hat er gestern den nationalen Notstand ausgerufen, um das Parlament umgehen zu können. Zugleich wird er den zwischen seinen Republikanern und den Demokraten ausgehandelten Kompromiss zum Grenzschutz unterzeichnen. Damit ist ein erneuter Regierungsstillstand ("Shutdown") einmal abgewendet.

Trump begründete seine Notstandserklärung gestern mit einer "Invasion" an der Grenze zu Mexiko. Drogenschmuggler, Menschenschmuggler und kriminelle Banden versuchten, in die USA einzudringen, sagte der republikanische Präsident im Rosengarten des Weißen Hauses. "Wir reden von einer Invasion."

Einen landesweiten Ausnahmezustand, bei dem Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, bedeutet ein solcher Notstand in den USA jedoch nicht. Der Schritt würde dem Republikaner aber weitreichende Befugnisse geben. Er könnte so versuchen, die Mauer ohne Zustimmung des Kongresses errichten zu lassen. Mithilfe der Notstandsdeklarierung will sich der Präsident die Mittel für den Bau einer Grenzmauer beschaffen, die ihm die Abgeordneten verweigert haben – rund acht Milliarden Dollar.

"Militärische Bauprojekte"

Trump könnte sich bei einem Notstand auf eine Gesetzespassage berufen, die es dem Verteidigungsminister ermöglicht, den Bau "militärischer Bauprojekte" anzuweisen. Ein anderer Punkt erlaubt es dem Minister, zivile Armee-Projekte zu stoppen und stattdessen Soldaten an anderen Bauvorhaben zu beteiligen, "die essenziell für die nationale Verteidigung sind". Umstritten ist, ob das rechtlich zulässig ist.

Während Trump von "Invasion" spricht, stellen Experten die Lage anders dar. Das "Migration Policy Institute" etwa weist darauf hin, dass die Zahl der Festnahmen an der Grenze in der langfristigen Tendenz rückläufig sei. Im Haushaltsjahr 2000 gab es 1,6 Millionen Festnahmen an der Südwestgrenze, zehn Jahre später waren es 448.000. Im Haushaltsjahr 2018 verzeichneten die Behörden 397.000. Gestiegen ist jedoch die Zahl derer, die an der Südwestgrenze um Asyl bitten, darunter viele Familien aus Mittelamerika. Im Haushaltsjahr 2017 waren es 56.000, ein Jahr später 93.000.

> Video: ORF-Korrespondentin Hannelore Veit berichtet aus Washington über den angekündigten nationalen Notstand.

Pelosi: "Machtmissbrauch"

Die Vorsitzende im Abgeordnetenhaus, die Demokratin Nancy Pelosi, und der demokratische Fraktionschef im Senat, Chuck Schumer, nannten eine Notstandserklärung "gesetzeswidrig" und einen "schwerwiegenden Machtmissbrauch". Pelosi sagte: "Es ist kein Notstand, was an der Grenze passiert." Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sagte hingegen, er unterstütze Trump. Allerdings sprachen sich auch mehrere republikanische Senatoren gegen die Maßnahme aus.

