Trotz krachender Niederlage macht Theresa May weiter

LONDON. Nur 202 Abgeordnete stimmten für das von ihr ausgehandelte Brexit-Abkommen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn kündigte umgehend einen Misstrauensantrag an.

Am Abend des 15. Jänner entschieden die Abgeordneten mit großer Mehrheit (432 zu 202 Stimmen) gegen den Brexitvertag, den Theresa May mit der EU ausgehandelt hat. Bild: (AFP)

Die Entscheidung fiel spät. Das britische Unterhaus hatte auch am fünften Sitzungstag, an dem das EU-Austrittsgesetz beraten wurde, gut sechs Stunden lang debattiert. Erst am Abend kam es zum "Hammelsprung": Die Abgeordneten stimmten ab, indem sie durch eine Tür schritten, um zur jeweiligen "Ja"- oder "Nein"-Lobby zu gelangen. Als sich am Ende vier Abgeordnete vor dem "Speaker", dem Parlamentspräsidenten, aufbauten, um das Ergebnis zu verkünden, wurde es im Hause still. "Die Jas zur rechten: 202", riefen sie. "Die Neins zur Linken: 432."

Das war’s. Die Regierung hatte soeben eine krachende Niederlage erlitten. Der Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May wurde mit der deutlichen, nein, der historischen Rekord-Mehrheit abgelehnt. Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn stellte daraufhin einen Misstrauensantrag gegen die Regierung, über den heute debattiert wird.

Leidenschaftliche Diskussionen

Es war der dramatische Höhepunkt eines historischen Tages, auch wenn die Niederlage erwartet worden war. Das hatte aber die Anstrengungen auf allen Seiten nicht gemindert, leidenschaftlich die Brexit-Diskussion voranzutreiben. Im Hohen Haus ebenso wie vor dem Parlament. Dort herrschte fast so etwas wie eine Festivalstimmung. Die Vertreter von "Leave" waren aufgezogen, und natürlich auch die von "Remain".

Dabei gingen diese Meinungsbekundungen am Thema vorbei. All jene Eiferer, die für ihre jeweilige Brexit-Vision warben, waren sich selbst einen Schritt voraus. Denn nicht über die Form des Brexit hatte das Unterhaus zu entscheiden, sondern über die Austrittsvereinbarung mit der EU. Sie regelt, wie die Rechte der EU-Bürger im Königreich und die der Briten in den EU-Staaten gesichert werden sollen. Sie sieht vor, wie und in welcher Höhe Großbritannien seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommt, die man während der EU-Mitgliedschaft eingegangen ist. Und sie sorgt für einen Mechanismus, den sogenannten Backstop, wie eine harte Grenze zwischen Nordirland und der irischen Republik vermieden werden kann.

"Mein Deal oder kein Deal"

Angesichts der Zerrissenheit des Unterhauses hatte Mays Austrittsvereinbarung keine Chance. Doch die Schuld am Versagen liegt weniger bei den Abgeordneten, als bei einer Regierung, die in arroganter Weise erwartet hatte, dass das Parlament einfach abnickt, was ihm vorgesetzt wird. Jetzt steht man vor dem Scherbenhaufen: Eine handlungsunfähige Regierung, eine tiefe Kluft im Parlament zwischen "Leavern" und "Remainern" und eine völlig verfahrene politische Situation wenige Wochen vor dem Austritt. Und Premierministerin May hat signalisiert, dass sie einen erneuten Abstimmungsversuch wagen will. So stur wie vorhersagbar setzt May weiterhin auf ihr Mantra: "Mein Deal oder kein Deal". (witt)

