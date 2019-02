"Inakzeptabel": Kurz kritisiert Orbáns Kampagne

WIEN/BUDAPEST. Ungarns Regierung greift Kommissionspräsident Juncker an. Anträge auf Ausschluss aus Europäischer Volkspartei.

Das umstrittene Soros-Juncker-Plakat Bild: Reuters

Es hätte schon einige Anlässe für Sebastian Kurz gegeben, Ungarns Regierungschef Viktor Orbán zu widersprechen. Der Bundeskanzler und ÖVP-Chef hielt sich zurück. Bis gestern.

Am Freitagvormittag, unmittelbar nach seiner Rückkehr vom Trump-Besuch in Washington, teilte Kurz den OÖN auf Anfrage mit: "Ich halte die Formulierungen der Plakatkampagne in Ungarn gegen Jean-Claude Juncker, die in weiten Teilen der Europäischen Volkspartei (EVP) auf Unverständnis stößt, für inakzeptabel."

Auf die Forderungen, die ungarische Regierungspartei Fidesz aus der EVP auszuschließen, ging Kurz vorerst nicht ein. Inzwischen gibt es solche Anträge aus Schweden.

Die neue Kampagne der ungarischen Regierung hatte massive Kritik bei den europäischen Konservativen ausgelöst. Der deutsche EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber ging auf Distanz zu Orbán; es gebe in der EVP "großes Unverständnis und Verärgerung."

Der Obmann der Christlich-Sozialen Volkspartei Luxemburgs, Frank Engel, will den Ausschluss der Fidesz aus der EVP. Diese sei "eine europafeindliche Partei geworden, deren Vorsitzender eine Politik des Hasses betreibt."

Formelle Ausschluss-Anträge stellen die zwei schwedischen Mitgliedsparteien der EVP, die Moderaten und die Christdemokraten.

Auf dem am Montag präsentierten Plakat sind Juncker und der liberale ungarischstämmige US-Milliardär George Soros zu sehen. Darunter stehen Slogans, die suggerieren, die beiden wollten illegale Migration nach Ungarn fördern.

Auch die EU-Kommission ist empört. Juncker verlangte, Fidesz aus der EVP hinauszuwerfen.

Einen solchen Ausschluss gab es noch nie. Die EVP besteht seit 1976 und ist der Dachverband christlich-demokratischer und konservativer Parteien. In der EU hat sie 51 Mitglieder aus 27 Ländern.

"Brüsseler Bürokraten entlarvt"

Wie es mit Orbán weitergeht, soll bei einer Fraktionssitzung Anfang März entschieden werden.

Der Betroffene gab sich gestern ungerührt: Die Plakatkampagne "entlarvt die Migrationspläne der Brüsseler Bürokraten", so Orbán. Daher seien die "Entlarvten unzufrieden mit Ungarns Regierung".

Die Fraktionssitzung der EVP nannte Orbán eine "ausgezeichnete" Gelegenheit: "Wir werden sagen, was wir für real halten, und sie werden es diskutieren."

