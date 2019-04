Brexit: Gespräche mit Labour gestalten sich schwierig

LONDON. Die Gespräche der britischen Premierministerin Theresa May mit der oppositionellen Labour-Partei über einen Ausweg aus der Brexit-Krise laufen jetzt nach Ostern weiter, gestalten sich aber offenbar nicht ganz einfach.

Ein Sprecher Mays sagte am Dienstag, es gebe keinen konkreten Zeitplan, bis wann Ergebnisse vorliegen müssten. In einigen Bereichen seien die Gespräche schwierig, auch wenn sich Labour konstruktiv einbringe. May habe ihrem Kabinett gesagt, dass es bald Fortschritte geben müsse, um den Brexit umzusetzen.

May ist mit dem Brexit-Vertrag, den sie mit der EU ausgehandelt hat, auch wegen des Widerstands in den eigenen Reihen wiederholt im Parlament gescheitert. Die Frist für einen britischen EU-Ausstieg wurde deswegen vom 29. März zunächst auf den 12. April und dann auf den 31. Oktober verschoben. May verhandelt derzeit mit der Labour-Partei, um einen Kompromiss für einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse zu finden, damit ein ungeordneter Ausstieg aus der Europäischen Union mit schweren Folgen für die Wirtschaft vermieden werden kann.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema