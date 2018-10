Zwölf Tote nach Sturm auf Mallorca

PALMA. Bei dem schweren Unwetter in Mallorca am Dienstag sind drei Deutsche ums Leben gekommen. Gestern wurden die Leichen eines Ehepaars gefunden. Auch am Mittwoch war bereits ein Deutscher Staatsbürger geborgen worden. Die Zahl der Opfer liegt damit bei zwölf, darunter auch zwei Briten und eine Holländerin. Ein fünfjähriger Bub wird weiter vermisst.

