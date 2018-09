EU-Gipfel sucht in Salzburg nach Kompromissen

Ich gratuliere der österreichischen Regierung für diese grandiose Organisation in Salzburg, die sich in Europa sehen lassen kann! BK Sebastian Kurz ist ein ausgezeichneter Gastgeber und wäre ich Theresa May, würde mir das Herz brechen, diese Runde der 28 Staatsgästen verlassen zu müssen. Auch die Begrüßung von EU Präsident Junker hat unser Kanzler herzhaft über die Bühne gebracht! Dieser Gipfel ist ein Aushängeschild für Österreich und Salzburg und das Theater der SPÖ unter Kern wäre gerade in diesen 3 wichtigen Tagen nicht notwendig gewesen und hat mich richtig gestört, denn es geht um Österreich! Ich habe auf ZDF gewechselt, die haben lange und ausführlich, mit herrlichen Bildern aus Salzburg berichtet, unser ORF hat das SPÖ Desaster vor den EU Gipfel gesetzt und daher ist der "Störfaktor" so deutlich aufgetreten! Müssen sich die EU Sozialisten wirklich auch zum gleichen Zeitpunkt in Salzburg treffen, gibt es dafür keine andere Stadt und keinen anderen Zeitpunkt? Einfach peinlich!