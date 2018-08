Die italienische Regierung droht mit der Verstaatlichung von Autobahnen

GENUA / ROM. Nach dem Brückeneinsturz in Genua werden noch "zehn bis 20 Vermisste" befürchtet.

Auf dem stehen gebliebenen Rest der Autobahnbrücke in Genua steht noch immer der grün-blaue Lkw – mit nach wie vor laufendem Motor. Bild: APA/AFP/VALERY HACHE

Nach dem verheerenden Brückeneinsturz in Genua mit mindestens 42 Todesopfern schießt sich die italienische Regierung nun auf den privaten Autobahnbetreiber "Autostrade" ein: Vizepremier Luigi Di Maio von der Populistenpartei "Fünf Sterne" drohte gestern in einem Radiointerview mit der Verstaatlichung. Wenn die Betreiber der Autobahnen nicht in der Lage seien, ihre Aufgabe richtig zu erfüllen, dann müsse der Staat die Autobahnen übernehmen.

Die Betreiber der Autobahnen hätten mehr in die Sicherheit investieren sollen, als sich über die Dividenden Gedanken zu machen, kritisierte Di Maio. Zudem drohte die Regierung in Rom dem Betreiber mit dem Entzug der Lizenz sowie hohen Strafzahlungen und forderte die Unternehmensführung zum Rücktritt auf.

"Autostrade per l’Italia" wies die Vorwürfe zurück. Die Brücke sei vorschriftsmäßig "vierteljährlich" überprüft worden. Außerdem seien zusätzliche Tests mittels hochspezieller Geräte erfolgt.

Innenminister Matteo Salvini von der rechten "Lega" forderte Autostrade auf, auf die Erhebung von Straßenmaut zu verzichten. "Wenn ich ein Manager bei Autostrade wäre, würde ich bestimmte Mautgebühren aussetzen." Das Unternehmen habe im vergangenen Jahr Mauteinnahmen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro kassiert. "Angesichts der Katastrophe, die sie ausgelöst haben, denke ich, dass sie einige Wochen ohne Maut erlauben könnten."

Spürhunde suchen im Schutt

Unterstützt durch Bagger und Kräne suchen die Rettungskräfte in Genua unterdessen weiter nach Verschütteten in den Trümmern der eingestürzten Autobahnbrücke. Bis Donnerstag früh wurden keine weiteren Opfer entdeckt: "Letzte Nacht hatten wir kein Glück, wir haben niemanden gefunden", sagte Feuerwehrsprecher Emanuele Gissi.

Die Helfer suchten weiter nach Hohlräumen unter den Trümmern, in denen sich Menschen befinden könnten. Der Polizei liegen noch mehrere Vermisstenmeldungen vor. Spezialisten arbeiteten daran, die Trümmer in große Betonblöcke zu zerschneiden und mit Kränen abzutragen, um Spürhunde in den Schutt schicken zu können. Die Arbeit sei sehr gefährlich, da die Trümmer und auch der noch stehende Rest der Autobahnbrücke instabil seien, betonte Feuerwehrsprecher Gissi. Die Staatsanwaltschaft in Genua befürchtet noch zahlreiche Vermisste: "Es könnte noch zehn bis 20 vermisste Personen geben", sagte der leitende Staatsanwalt Francesco Cozzi gestern.

Lkw mit laufendem Motor

Auf dem stehen gebliebenen Rest der Brücke stand gestern weiterhin der inzwischen durch Fotos berühmt gewordene grün-blaue Lkw kurz vor dem Abgrund – mit immer noch laufendem Motor. Der Fahrer war nach dem Unglück in Panik aus dem Laster gesprungen und davongerannt, ohne den Motor abzustellen. Auch die Scheibenwischer liefen weiterhin, weil es zum Zeitpunkt des Brückeneinsturzes geregnet hatte. Nach Angaben der Spedition hat der Lkw genug getankt, um noch tagelang laufen zu können.

