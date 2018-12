Die Rock’n’Roll-Brüder von 30 Seconds To Mars kehren zurück auf Burg Clam

Am 30. Juni gastiert die Band um Hollywood-Star Jared Leto beim OÖN-Konzertsommer.

Rock’n’Roll-Brüderpaar: Shannon (links) und Jared Leto. Bild: Universal

Hinter 30 Seconds To Mars liegt ein turbulentes Jahr. Ein äußerst turbulentes sogar. Dabei fing alles gut an: Anfang April veröffentlichte die US-Rockband um Hollywood-Superstar und Oscar-Preisträger Jared Leto ihr fünftes Studioalbum "America". Doch die ambitionierte Konzept-LP über Politik, Ruhm, Sex, Kultur und die Zukunft des "American Dream" entzweite mit experimentelleren Ausflügen in Electro, Hip-Hop und Pop die Fans und die Kritiker gleichermaßen.

Es kam noch schlimmer: Nach wenigen Konzerten der "Monolith"-Tournee verließ der langjährige Lead-Gitarrist Tomo Milicevic überraschend die Band aus Los Angeles. Persönliche Probleme, Streitereien, künstlerische Meinungsverschiedenheiten – über die Gründe wird seither spekuliert. Fakt ist, übrig blieben nur Sänger Jared und sein älterer Bruder/Schlagzeuger Shannon Leto, die die Konzertreise als Duo fortsetzten.

Karten ab heute erhältlich

Ihrer Popularität taten all diese Querschüsse aber keinerlei Abbruch. "America" kletterte bis auf Platz 2 der US-Charts, das Gros der Konzerte war in kurzer Zeit ausverkauft. Ähnlich wird es sicher zugehen, wenn 30 Seconds To Mars kommendes Jahr beim OÖN-Konzertsommer auf Burg Clam spielen! Am 30. Juni 2019 gastieren die beiden Leto-Brüder auf der Meierhofwiese im Schatten der Burg. Eröffnen wird den Abend die Welser Band Krautschädl, weitere Support-Acts folgen. Karten für diesen Konzert-Höhepunkt sind bereits ab heute erhältlich. Am besten natürlich bei der OÖN-Tickethotline unter Tel.: 0732 / 7805 - 805 sowie in den OÖN-Verkaufsstellen Linz, Wels und Ried.

Burg-Führung für Jared Leto

Für Jared Leto ist der Auftritt im kommenden Juni gewissermaßen eine Heimkehr. Im Juli 2014 konzertierte er mit 30 Seconds To Mars erstmals in Clam – vor mehr als 6000 begeisterten Fans und im strömenden Regen. Vor Konzertbeginn ließ sich Leto mit seiner russischen Freundin noch durch die mittelalterliche Burg führen. Ein Rundgang, den der Geschichte-Fan sichtlich genoss, denn er knipste unzählige Fotos für sein privates Fotoalbum. Damit nicht genug: Nach dem Auftritt schnappte sich Leto noch spontan seine akustische Gitarre und sang Georg Clam-Martinic ein Ständchen zu dessen 58. Geburtstag.

Die Clam-Saison 2019: Alle Termine auf einen Blick

26. Juni: Rod Stewart

28. Juni: Clam Rock Festival mit Toto, Alpha Blondy, Jethro Tull, Birth Control und Edgar Broughton

29. Juni: ZZ Top & Foreigner

30. Juni: 30 Seconds To Mars

5. Juli: Sting

9. August: Seiler & Speer, EAV, Wolfgang Ambros und Norbert Schneider

10. August: Seiler & Speer, EAV, Wolfgang Ambros, Norbert Schneider, Folkshilfe und Schiffkowitz (STS)

Tickets für sämtliche Konzerte auf Burg Clam gibt es u. a. bei der OÖN-Tickethotline unter Tel. 0732/7805-805 sowie in den OÖN-Verkaufsstellen Linz, Wels und Ried.

